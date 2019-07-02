Демарш стран в ПАСЕ: Украину поддержала еще одна делегация

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег... К финальному заявлению, которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

ПАСЕ РИА Новости

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Ранее сообщалось, что представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по иностранным делам порекомендовал ВРУ приостановить участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до получения выводов Венецианской комиссии.

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