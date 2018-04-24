"Делят единый народ!" В России нашли "третью сторону" в войне с Украиной

Экс-депутат нелегитимной Государственной Думы России Сергей Марков заявил, что в войне между "братскими" украинским и российским народами заинтересованы Европа и США.

Более того, он считает, что они разработали совместный проект по реализации данной цели. Свое мнение пропагандист озвучил в эфире программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

Также Марков убежден, что частью указанного "сговора" является разделение Украинской и Русской православных церквей.

"Это единый народ. В том числе церковь с патриархом — украинская, русская православная церковь — все вместе. Либо это разные разделенные народы. Есть внешний проект, американско-европейский: разделить наши народы, чтобы вечно воевали. Чтобы вечно хлопцы из Киева и из Москвы убивали друг друга десятилетиями. Вот в чем суть. Это проект разделения церквей", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Марков заявил, что на высылку российских дипломатов из стран Европы и США Кремль должен ответить введением экономических санкций против них и разгромом "киевской хунты".