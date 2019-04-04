Делали нервы: истребители НАТО "столкнулись" с самолетами Путина

Самолеты Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Отмечается, что полет выполняли два стратегических ракетоносца Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31.

При этом российское оборонное ведомство уточняет, что "на отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Дании".

МиГ-31 Новые Известия

В ходе полета российские самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Полет продолжался 13 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта истребители НАТО Eurofighter Typhoon поднялись в небо над Исландией, чтобы перехватить два российских противолодочных самолета Ту-142.

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