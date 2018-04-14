Мировая политика стала похожа на неудачно построенные "личные отношения", в которых каждый партнер рассчитывает на добровольное изменение другого по причине того, что "ну надо же иметь совесть!". Все построено на том, что "Петя хороший, просто он пьет. А когда он бросит, он сможет присоединиться к нашему кружку". Путин заявляет, что Трамп сам по себе - хороший, но он "несамостоятельный". Трамп заявляет, что Путин мог бы перестать идти "темной тропой", поддерживать людоеда и снова стать "хорошим".

Никто не хочет конфликта и пытается сконструировать ситуацию так, как будто "конфликта нет". При этом "линии разделения" в текущем реальном конфликте - все отчетливее, поворот назад ни для кого невозможен ("Петя не бросит пить") и одного взгляда на карту Сирии достаточно, чтобы понять: ни за одно последствие никто не возьмет ответственности: Путин (заехав в Сирию) не будет брать ответственности за Асада, никто не будет брать ответственность за курдов (уже получивших контроль над четвертью территории Сирии), Трамп не может взять ответственности за образование военного блока Иран-Сирия-Россия.

Турция не собирается брать ответственности за участвие в урегулировании в целом, Асад. Никто не имеет никакой "политической воли" (в старом смысле) для доведения ситуации до какого-то логического конца. Новизна в том, что употребляются слова (в риторике), которые ранее предполагали ответственность, сейчас же "мир слов" совершенно отделился от действия. Например, можно заявить, что с нашей стороны последует "адекватный ответ" (в свое военной атаки) - а его не будет. Или можно - как Трамп - заявить, что Асад - людоед и животное, и из этого ничего не последует. В этом удивительная новизна. Это новое соположение речи и действия.