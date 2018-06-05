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"Дайте мне сказать!" Путина унизили во время интервью в Австрии

8.5тЧитать новость на украинском

Австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил президента России Владимира Путина во время интервью.

В конце концов российский лидер не выдержал. "Дайте мне сказать, в конце концов!" - цитирует его слова журналст из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

При этом он уточнил, что Вольф якобы побил рекорд американской журналистки, ведущей телеканала NBC News Мегин Келли.

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Она также перебивала российского президента во время интервью в марте 2018 года.

Правда, пользователи тут же озвучили другое наблюдение.

"Владимир Путин 8 раз перевел тему на "Вы, что хотите, как в Украине/США?", вместо того, чтобы отвечать на прямые вопросы", - пишут они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Путина во время интервью разозлили слова австрийского журналиста о незаконной аннексии Крыма.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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