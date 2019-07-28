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"Дадим отпор": Путин пригрозил "агрессорам" российскими моряками. Фото и видео "бряцания" оружием

7.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот РФ способен дать достойный отпор "любому агрессору".

С таким заявлением российский лидер выступил на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля, передает пресс-служба Кремля (чтобы посмотреть видео парада, проскролльте до конца страницы).

"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому – уникальные образцы вооружений. Но главное здесь – мужество и выучка флотских экипажей, верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом, при выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте", – заявил президент РФ.

"Дадим отпор": Путин пригрозил "агрессорам" российскими моряками. Фото и видео "бряцания" оружием
Владимир Путин на параде

Владимир Путин на параде

kremlin

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Он похвастался, что в 2019 году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, а также обновяся морская авиация и береговые войска. А стоящий в парадном строю фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел в плавании пять месяцев и оставил за кормой воды четыры океана.

Парад в Санкт-Петербурге

Парад в Санкт-Петербурге

kremlin

Он вспомнил о подвигах воинов гарнизона 30-й и 35-й севастопольских береговых батарей во Второй мировой, экипажа подводной лодки "К-19", "спасшей мир от трагедии".

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", – добавил Путин.

Путин на параде

Путин на параде

Дмитрий Смирнов / twitter

Парад в РФ

Парад в РФ

Russia in USA / twitter

Флот РФ

Флот РФ

Russia in USA / twitter

Авиация РФ

Авиация РФ

Russia in USA / twitter

Парад ВМФ

Парад ВМФ

kremlin

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин погрузился на батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую в годы Второй мировой войны российскую подлодку Щ-308 "Семга". Пользователи жестко высмеяли президента РФ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А потом целая куча петухов-гриль на Лошарике пхахахахха
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Российский флот так себе А вот пукраиский флот это мощь
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Кастрюли, а вы не падайте духом, напишите, что всё это Мосфильм, а ещё лучше, что это украинский флот сданный в аренду нищему Путину.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ржунимагу----ТЫ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШ , ПОТОМУ , ЧТО ЭТО ФЛОТ ПЕТРА --1 И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТАКОГО НЕТ , продолжай ржать вместе с американскими студентами морских учебных заведений которые через спутники смотрят онлайн флот параши в севасе и потешаются с допотопного средневекового флота рассеи изучая истории флотов
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