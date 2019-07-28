"Дадим отпор": Путин пригрозил "агрессорам" российскими моряками. Фото и видео "бряцания" оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот РФ способен дать достойный отпор "любому агрессору".

С таким заявлением российский лидер выступил на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля, передает пресс-служба Кремля (чтобы посмотреть видео парада, проскролльте до конца страницы).

"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому – уникальные образцы вооружений. Но главное здесь – мужество и выучка флотских экипажей, верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом, при выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте", – заявил президент РФ.

Владимир Путин на параде kremlin

Он похвастался, что в 2019 году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, а также обновяся морская авиация и береговые войска. А стоящий в парадном строю фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел в плавании пять месяцев и оставил за кормой воды четыры океана.

Парад в Санкт-Петербурге kremlin

Он вспомнил о подвигах воинов гарнизона 30-й и 35-й севастопольских береговых батарей во Второй мировой, экипажа подводной лодки "К-19", "спасшей мир от трагедии".

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", – добавил Путин.

Путин на параде Дмитрий Смирнов / twitter

Главный парад ВМФ: Самый красивый кадр дня из Кронштадта pic.twitter.com/IqxiI81vH1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019

Парад в РФ Russia in USA / twitter

Флот РФ Russia in USA / twitter

Авиация РФ Russia in USA / twitter

Парад ВМФ kremlin

Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный флот. Флот сильной суверенной державы! pic.twitter.com/8GaFcxK462 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин погрузился на батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую в годы Второй мировой войны российскую подлодку Щ-308 "Семга". Пользователи жестко высмеяли президента РФ.

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