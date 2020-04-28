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28 апреля • обновлено в 20:08
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COVID-19 убьет наличку? В Британии озвучили впечатляющую статистику

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Объем снятия наличных в банкоматах в условиях карантина из-за коронавируса примерно на 60% ниже, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные общей межбанковской сети банкоматов Великобритании – Link. Проведенный опрос показал, что за последний месяц объем транзакций в банкоматах значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает DailyMail.

Согласно результатам опроса, 75% жителей Британии стали реже пользоваться деньгами, а 58% признались, что используют наличку намного меньше, чем раньше. Тем неимение, 23% сказали, что используют одинаковую сумму наличных или более.

Из-за коронавируса люди меньше пользуются наличными

Из-за коронавируса люди меньше пользуются наличными

Более половины (54%) людей заявили, что в настоящее время они избегают использования наличных деньги и используют альтернативные способы оплаты.

Более трех четвертей (76%) людей считают, что кризис коронавируса повлияет на их будущее использование денежных средств в течение следующих шести месяцев. Они заявили, что будут чаще использовать бесконтактные карты или делать покупки в интернете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разгар карантина активизировались мошенники, которые всего за несколько недель изобрели уже целый ряд схем.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
бумажные деньги банковская карта карантин
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