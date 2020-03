Всемирная организация здравоохранения посоветовала странам придерживаться стратегии сдерживания нового китайского коронавируса, поскольку пандемия COVID-19 поддается контролю.

Об этом в понедельник, 16 марта, в ходе брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как отметил он, предстоящие дни, недели и месяцы "станут проверкой нашей решимости, нашего доверия к науке и солидарности".

"Кризисы типа COVID-19 имеют тенденцию выявлять лучшее и худшее в человечестве", – сказал доктор.

"Этот удивительный дух человеческой солидарности должен стать еще более заразительным, чем сам коронавирус. Хотя нам, возможно, придется некоторое время физически отделиться друг от друга, мы можем объединиться так, как никогда раньше", – добавил он.

Гебрейесус также подчеркнул: "Мы все вместе. И мы можем добиться успеха только вместе".

Он заявил, что ВОЗ благодарна за то, "как различные слои общества объединяются", указав на акцию #SafeHands, в ходе которой пользователи сети, в том числе и знаменитости, напоминают о важности гигиены в борьбе с коронавирусом и демонстрируют, как правильно мыть руки.

Полное видео брифинга ВОЗ:

