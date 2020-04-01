Давайте сьогодні поговоримо про економічний аспект корона-вірусу, що може добити ЄС як проект.

З перших же днів карантину в Італії почались розмови про просідання ВВП на 5-20%, чим довше триває карантин, тим більшими будуть втрати. Поки взагалі не ясно, коли все це завершиться, тому кожен день карантину тільки наближає фінансову катастрофу, після якої вже не вдастся запустити економіку знову.

Коронавірус в Італії

Для вирішення цієї проблеми Італія та інші південноєвропейські країни ЄС вже роками лобіюють ідею загальноєвропейських облігацій Eurobond. Зараз кожна країна ЄС випускає свої облігації, координує цей процес з ЄЦБ, але в разі проблем з виплатами, це лишаються умовні італійські чи іспанські облігації. Вони повинні платити по боргах самі.

Ідея європейських облігацій полягає в тому, щоб випускати облігації на всі країни ЄС чи Єврозони одразу. Тобто, зараз в Італії будуть проблеми, а для їх вирішення будуть випущені спеціальні облігації, гроші від випуску яких підуть на подолання економічної кризи в Італії. В разі проблем з поверненням цих боргів, виплачувати їх назад будуть вже всі члени ЄС чи Єврозони. І вирішенням цих проблем буде не умовний локальний італійський Центробанк, а ЄЦБ.

Проти цього виступають всі Північні країни ЄС, які чудово розуміють, чим може завершитись така конструкція.

Європейський Союз в такому разі перетвориться з ідеологічно-політичного союзу в борговий союз, де багаті та заощадливі німці будуть сплачувати борги італійців чи іспанців. Німецькі політики роками запевнюють своїх громадян, що вони не підуть на такий крок. Одна з рекламних умов переходу з дойчмарки на євро була якраз обіцянка відповідати тільки за свої борги в рамках нової валюти.

Проте, йде час і все більше європейських політиків лівого напрямку виступають за це. Німецькі зелені та ліві також хочуть цього. Але німецькі правлячі кола поки тримаються, бо в останні роки вони змушені були рятувати європейськими механізмами численні італійські банки чи окрему Грецію від банкрутства. Це все опосерядковано коштувало грошей. А тут ще Брекзіт, а ще країни ЄС увійшли до кризи, так і не прийнявши бюджет ЄС на 2021-2027-й рік. Левова частка боротьби з Брекзітом та економічними проблемами інших країн так чи інакше ляже на німецьких платників податків.

Мабуть, італійська політика ще довго буде сидіти на карантині і буде драматизувати всю ситуацію, щоб вибити для себе на перемовинах з ЄС якомога кращі умови в новому бюджеті ЄС - тобто, мінімальні виплати до бюджету ЄС, а можливо ще й пряма допомога. А також всі правдами і неправдами вони будуть лобіювати введення "євробондів". Нещодавно мери італійських міст, що уражені коронавірусом, купили рекламу на шпальтах Frankfurter Allgemeine Zeitung та закликали своїх німецьких колег солідарно вирішити наслідки корона-вірусу. Можливо саме тому Італія так активно заграє з Росією, показово отримує від неї нікому не потрібну допомогу, але на ззовні розповідає, що ЄС лишив її напризволяще. Насправді, Італія не збирається вступати до СНД, а просто хоче вибити з ЄС більше грошей.

Якщо італійці показово обвалять свою економіку через карантин (а до того йде), то ЄС таки доведеться рятувати Італію по повній програмі. Але тоді вже німецькі виборці стануть ще скептичніше ставитись до євро як валюти та ЄС як проекту. А без німецьких грошей в цього проекту нема жодного майбутнього.

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