CNN разоблачила наемников Путина в ЦАР: обнародованы доказательства

Наемники России, в частности, из так называемой ЧВК "Вагнер", проводят тренинги для солдат в Центральноафриканской Республике.

Их спонсором является российских олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина". Об этом сообщается в материале американского телеканала CNN. Журналисты издания находились в стране и собирали данные в течение месяца.

Как установили они, компания Пригожина Lobaye Invest, кроме подготовки новоиспеченных военных, финансирует радиостанцию в ЦАР. Взамен фирма получает щедрые льготы на добычу алмазов и золота.

ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин Коллаж

На улицах страны журналисты заметили плакаты с пророссийскими лозунгами. На одном из них была надпись: "Россия: бок о бок с вашей армией!" При этом местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка.

Sebastian Shukla/CNN

Также выяснилось, что тренинги проводят 250 российских наемников, однако позже к ним должны присоединиться и другие.

Штаб-квартира наемников находится на месте полуразрушенного бывшего президентского дворца в городе Беренго, который находится в двух часах езды от столицы Банги.

Как рассказал один из российских военных в ЦАР, "армия Путина" будет делать все, что он скажет. Военный не стал называть своего имени, опасаясь преследований, поскольку официально российских военных в ЦАР нет. По его словам, ранее он служил в Чечне и Сирии. Россиянин утверждает, что ему платил "Вагнер".

Журналисты взяли комментарий и у отставного подполковника Вооруженных сил России Дмитрия Уткина (позывной "Вагнер"). Вероятно, он руководит отрядом российских наемников из ЧВК.

По данным CNN, он однажды получал деньги от компании M-Finans, которая также связана с бизнесменом.

Захаров указал, что его непосредственный работодатель – президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, а ЧВК Вагнера "юридически не существует", и ее наемников в стране нет. По его словам, инструкторы – это российские резервисты, однако кто им платит, он объяснить не смог.

Сеть влияния Пригожина CNN

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля 2018 года СБУ опубликовала первые доказательства того, что Генеральный штаб ВС РФ запланировал участие наемников ЧВК "Вагнеар" в сирийском конфликте.

Российские журналисты нашли под Краснодаром лагерь ЧВК "Вагнера". Сотрудник этой базы рассказал, что наемники после фиаско в Сирии рвутся обратно.

В то же время выяснилось, что представители "Вагнера" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.