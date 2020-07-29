Беларусский оппозиционер назвал задержание "вагнеровцев" спектаклем и заявил о причастности РФ

Задержание наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси может быть постановкой, организованной вместе с Москвой.

Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников. Он назвал операцию "самодеятельным колхозным спектаклем".

"Никто даже о малейшей правдоподобности не позаботился. Геббельсовские рецепты в действии: чем больше ложь, тем скорее ей поверят люди", – заявил оппозиционный политик.

Он отметил, что подобные "спектакли" белорусы наблюдают каждый избирательный год, "когда у Лукашенко плохи дела".

"В 2006 году председатель КГБ вылез на телеэкран и начал стращать граждан, что в Беларусь завезли отравленных крыс, чтобы запустить их в систему водоснабжения. Потом крысы благополучно исчезли. В 2010 году ловили боевиков, которые заготовили взрывчатые вещества и металлические прутья, чтобы взрывать Дом правительства. В 2017 году писали, что готовится вооруженный переворот. В тот же год был джип с "украинскими боевиками", который прорвался через границу Беларуси с территории Украины. Но и он затем растворился в воздухе", – привел примеры Санников.

Он добавил, что несколько задержанных боевиков "Вагнера" воевали на Донбассе и числятся в базе "Миротворец". "Было бы неплохо Украине затребовать их выдачу", – сказал политик.

Как считает он, президент Александр Лукашенко не осмелился бы задерживать россиян без позволения Кремля.

"Скорее всего, эта постановка организована вместе с Москвой... Думаю, на этот раз спектакль рассчитан на Запад. У Лукашенко плохи дела. Путин не очень хочет ему помогать деньгами. Поэтому Лукашенко рассчитывает получить деньги с Запада.

Ему же помогали, когда он вел себя как последний негодяй в связи с пандемией, – и ЕБРР, и Всемирный банк подкинули деньжат. Думаю, он и сейчас хочет поддержку. Поэтому ему взбрело в голову показать, что в Беларуси разыгрывается тот же сценарий, что и в Украине: дескать, "Вагнер" – это те самые "зеленые человечки". Он попытается убедить Запад, что Кремль нападает на Беларусь, а он единственный, кто может гарантировать независимость и противостоять РФ", – рассказал Санников.

Он отметил, что действия Лукашенко представляют "реальную угрозу всех соседей – Украины, стран Балтии, Польши".

"Его игру надо воспринимать как выходку больного диктатора, который цепляется за власть. Доверять этим заявлениям не стоит. Россию устраивает этот мошенник и его слабость. Они хотят как можно больше получить от него. Радует лишь то, что они и поддерживать его не особо стремятся", – подчеркнул Санников.

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