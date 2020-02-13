В ходе обсуждения текста "Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года" в этом блоге и других местах автору этих строк было задано несколько вопросов/ высказано несколько претензий, наиболее часто встречающиеся из которых можно свести к следующим:

- обнародованный план не подписан Жуковым, Тимошенко, Сталиным, поэтому он являлся не официальным советским военным планом, а результатом самодеятельности сотрудников Генштаба среднего звена, так сказать, "планом генерала Василевского";

- ничего удивительного в подготовке Генштабом советского плана нападения на Германию нет, поскольку "все генштабы всегда готовят планы по ведению военных действий против всех соседей своей страны; если они этого не делают, то их надо разгонять";

- план советского нападения на Германию был разработан в ответ на германский план нападения на СССР ("план Барбаросса"), поэтому ничего удивительного в "ответном советском военном планировании" нет;

- несправедливо ограничиваться привлечением внимания только к советскому плану нападения на Германию, необходимо также говорить и о германском плане нападения на СССР.

Новости Советский план нападения на Германию

Отвечаю на заданные вопросы и высказанные претензии.

Планы Гитлера

Поскольку после войны все германские военные архивы были рассекречены, все немецкие генералы были допрошены, документы германского Генштаба были изучены, то историки и аналитики получили достаточно точное представление о том, как было организовано военное планирование в Третьем Рейхе вообще и планирование военной операции против СССР в частности.

Самое первое упоминание Гитлером возможности ведения военной кампании против СССР относится ко 2 июня 1940 г., сразу же после завершения первой фазы французской кампании. Первое поручение Гитлера "проанализировать возможности и перспективы военной кампании против Советского Союза" относится к 30 июня 1940 г. Начальник генерального штаба сухопутных войск (ОКХ) генерал Гальдер отдал приказ о подготовке плана военной кампании против СССР 22 июля 1940 г. Самый первый вариант плана войны против СССР был подготовлен генералом Марксом 5 августа 1940 г.

Доработанный в ОКХ план военных действий против СССР был одобрен Гитлером директивой №21 от 18 декабря 1940 г. и получил название "План Барбаросса".

В январе 1941 г. в ОКХ был проведен ряд игр на картах. 31 января главнокомандующий сухопутными войсками фон Браухич подписал директиву ОКХ №050/41 по стратегическому сосредоточению и развертыванию вермахта. Начало вторжения в СССР было назначено на 15 мая 1941 года.

Из-за военных действий против Югославии и Греции, начатых 6 апреля, дата начала войны против СССР была перенесена на 6 недель и установлена предварительно на 22 июня. 30 апреля Гитлер подтвердил эту дату. За несколько дней до войны в войска ушло последнее предупреждение – если 21 июня поступит сигнал "Дортмунд", то это означает, что план нападения больше не пересматривается, атака не откладывается, и вторжение начинается рано утром 22 июня. 21 июня в 13.00 по берлинскому времени в дивизии вермахта, сосредоточенные вдоль границ Советского Союза, поступил сигнал "Дортмунд". 22 июня 1941 г. в 3 часа утра немецкие войска начали переходить границу.

Кроме плана войны против СССР германским военным руководством были разработаны также следующие планы военных действий против других государств и территорий:

1. Конец 1937 г.: "Грюн" – Чехословакия.

2. Апрель 1939 г.: "Вайс" – Польша.

3. Сентябрь-июнь 1939 г.: "Гельб", план Манштейна, "Рот" – Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция.

4. Февраль 1940 г.: "Везерюбунг" – Дания и Норвегия.

5. Июнь 1940 г.: "Танненбаум" – Швейцария.

6. Июль 1940 г.: "Зеелеве" – Великобритания.

7. Август 1940 г.: "Грюн" – Ирландия.

8. Ноябрь 1940 г. – апрель 1941 г.: "Марита" – Греция.

9. Декабрь 1940 г.: "Аттила", "Камелия", "Антон" – вишистская Франция.

10. Январь – май 1941 г.: "Феликс", "Изабелла" – Гибралтар.

11. Февраль 1941 г.: "Зонненблюме" – Северная Африка.

12. Февраль – апрель 1941 г.: "Аманулла" – Афганистан, Британская Индия.

13. Март 1941 г.: "Операция 25" – Югославия.

14. Май 1941 г.: "Изабелла" – Португалия, Испания.

15. Июнь 1941 г.: "Тесей"/"Аида" – Египет.

16. Апрель 1942 г.: "Геркулес" – Мальта.

17. Май 1943 г.: "Ось" – Италия.

18. Март 1944 г.: "Маргарита I" – Венгрия.

19. Март 1944 г.: "Маргарита II" – Румыния.

20. Октябрь 1944 г.: "Панцерфауст" – Венгрия.

Планы Сталина

БОльшая часть архивов Генштаба ВС СССР по-прежнему засекречена, поэтому полной картины советского военного планирования у исследователей сейчас нет. Тем не менее в последние три десятилетия историкам удалось обнаружить в архивах и обнародовать целый ряд советских планов ведения военных действий. Некоторые из них также известны по косвенным свидетельствам, а также по фактически осуществленным военным операциям, которым, естественно, предшествовала разработка соответствующих планов нападения.

Исходя из этого, следует внести две корректировки в использованное выше название этих планов.

Во-первых, это были планы не только Сталина, многие из таких планов разрабатывались не только по приказам Сталина, но также и до Сталина и после Сталина (последние не рассматриваются в этом тексте). Поэтому более корректное название всей совокупности документов – советские планы.

Во-вторых, это были планы на ведение военных действий не только против Германии, это были планы ведения войн в Европе и Азии. Война против Германии была лишь одной из частей планировавшейся более общей войны в Европе. Многие планы исходили из целей совершения коммунистических революций и установления коммунистической/советской власти (власти СССР) на всей территории Европы, а также во многих странах Азии. Пользуясь современной терминологией, это были советские планы как конвенциональных, так и гибридных войн по захвату/ установлению контроля СССР над многими странами Европы и Азии.

Понимая ограниченность доступной информации, а также объема этого текста, перечислим, по крайней мере, некоторые из планов советских военных операций за рубежом в 1917-1945 гг., ставших известными к настоящему времени.

Некоторые советские планы военных действий за рубежом в 1917-1945 гг.

1. Декабрь 1917 г., Украина.

2. Декабрь 1917 г., Алаш-орды (Казахстан).

3. Январь 1918 г., Финляндия.

4. Ноябрь 1918 г., Эстония.

5. Декабрь 1918 г., Латвия.

6. Декабрь 1918 г., Литва.

7. Март 1919 г., Венгрия.

8. Июнь 1919 г., Тува.

9. Май 1920 г., Грузия.

10. Апрель 1920 г., Азербайджан.

11. Май 1920 г., Гилян, Иран.

Высо́ко в небе ясном вьётся алый стяг, Мы мчимся на конях, туда, где виден враг. И в битве упоительной Лавиною стремительной - Даёшь Варшаву, дай Берлин...

(А.Френкель, Марш Буденного, 1920 г.)

12. Июнь 1920 г., Польша, Германия.

Положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин, а также и я думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также Чехию и Румынию.

(Из шифровки Ленина Сталину, 23июля 1920г.)

13. Ноябрь 1920 г., Армения.

14. Февраль 1921 г., Грузия.

15. Июль 1921 г., Монголия.

16. Ноябрь 1923 г., Германия.

В 1923 году начальник политуправления РККА Сергей Гусев писал Зиновьеву свои соображения: "Не приходило ли Вам в голову, что в случае германской революции и нашей войны с Польшей и Румынией решающее значение могли бы иметь наступление наше на Вост. Галицию (где поднять восстание нетрудно) и наш „случайный“ прорыв в Чехословакию, где при сильной компартии возможна революция (в присутствии двух-трех наших дивизий)".

17. Сентябрь 1924 г., Румыния.

18. Декабрь 1924 г., Эстония.

19. Апрель 1925 г., Болгария.

20. Ноябрь 1933 г., Синьцзян.

21. Сентябрь 1936 г., Испания.

Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать.

(М.Светлов. Гренада, 1926 г.)

22. Декабрь 1936 г., Польша, Германия, Франция.

Некоторое представление о планировавшихся военных действиях дает пропагандистский фильм 1938 г. "Если завтра война". Военнослужащие противника говорят по-немецки, одеты во французскую униформу, отдают честь по-польски.

Чтоб песенный жар боевую усталость В больших переходах расплавил и выжег, Чтоб песня у наших застав начиналась И откликалась в далеком Париже.

(А.Сурков. Песня)

23. Август 1937 г., Синьцзян.

24. Июль 1938 г., Япония.

Шахов (Киров) в фильме "Великий гражданин", 1938 г.:

"...Эх, лет через двадцать, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз республик этак из тридцати-сорока!"

25. Май 1939 г., Япония.

26. Июль 1939 г., Финляндия.

27. Сентябрь 1939 г., Польша.

28. Октябрь 1939 г., Великобритания, Франция.

Сердце как ритм эшелонов упорных: При жизни, может, сквозь Судан, Калифорнию Дойдет до океанской, последней черты.

(М.Кульчицкий. О войне)

29. Октябрь 1939 г., Германия.

В июне 1941 года немцы нашли на советской территории огромное количество карт и прочих документов, в которых были намечены к бомбардировке германские города, о чем сообщает следующий немецкий рапорт:

"…В качестве трофеев захвачено большое число советских документов с обозначением целей, которые относятся к 1937–1938 годам. Большая часть документов относится к 1937 г. На данный момент имеются документы по следующим городам: Лейпциг, Бранденбург, Бойтен, Варнемюнде, Цоссен, Гюстров, Гера, Дойтче-Эйлау, Котбус, Кюстрин, Киль, Кройтц, Лаухаммер, Лаута, Магдебург, Нойруппен, Нойбранденбург, Нинхаген, Халле, Целле, Штутгарт, Эрфурт, Элбинг. Для каждого из городов имеется от 2 до 8 карт в масштабе от 1:100 000 до 1:25 000 с напечатанными по-русски обозначениями важнейших районов и близлежащих населенных пунктов, далее специальные карты, частично на русском, в основном, с расположением аэродромов, а также репродукции воздушных снимков мостов, теплоэлектростанций, военных заводов, аэродромов и портовых сооружений. Важные военные и военно-экономические объекты на картах обведены и пронумерованы".

Под Кенигсбергом на рассвете

Мы будем ранены вдвоем,

Отбудем месяц в лазарете,

И выживем, и в бой пойдем.

(К.Симонов. Однополчане, 1938 г.)

30. Июнь 1940 г., Эстония.

31. Июнь 1940 г., Латвия.

32. Июнь 1940 г. Литва.

33. Июнь 1940 г., Румыния.

34. Июль 1940 г., Финляндия.

35. Июль 1940 г., Швеция.

36. Июль 1940 г. – май 1941 г., Германия, Финляндия, Румыния, 5 планов.

Мы в Сорок Первом свежие пласты Земных богатств лопатами затронем. И, может, станет топливом простым Уран, растормошенный циклотроном. Наш каждый год – победа и борьба За уголь, за размах металлургии!.. А может быть – к шестнадцати гербам Еще гербы прибавятся другие...

("Правда", 1 января 1941 г.)

37. Июнь 1941 г., Финляндия.

38. Август 1941 г., Иран.

Но мы еще дойдем до Ганга,

Но мы еще умрем в боях,

Чтоб от Японии до Англии

Сияла Родина моя.

(П.Коган, Лирическое отступление, 1941 г.)

39. Сентябрь 1944 г., Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия.

40. Весна 1945 г., Турция.

41. Август 1945 г., Япония.

Советские планы военных действий в Европе в 1933-1941 гг.

Ограниченность места в данном тексте позволяет назвать лишь некоторые из известных в настоящее время документов о планировании военных действий в Европе, подготовленных и утвержденных советским руководством в 1933-1941 гг. (среди использованных источников отмечу в особенности работы М.Солонина, а также главу "Советское военное планирование в 1940-1941 гг." из книги М.Мельтюхова "Упущенный шанс Сталина").

1933 г. – доклад начальника штаба РККА Егорова в РВС СССР о предстоящей войне в Европе.

1 декабря 1936 г. – "план Егорова", начальник Генштаба РККА маршал Егоров подписывает "Исходные положения оперативной части плана войны на Западе на 1937-38 гг.", в документе главными противниками названы Германия, Польша, Венгрия, Финляндия.

24 марта 1938 г. – "план Шапошникова", доклад нового начальника Генштаба РККА Шапошникова "О стратегическом развертывании Вооруженных сил СССР на Западе и на Востоке", в соответствии с которым война будет вестись на двух фронтах: на западе – против Польши и Германии, на востоке – против Японии.

Ноябрь 1938 г. – появление нового варианта плана ведения военных действий против германо-польских войск.

19 августа 1939 г. – доклад Сталина на Политбюро о целях СССР в разворачивающейся Второй мировой войне.

Октябрь 1939 г. – разработка плана военных действий против Германии.

Март 1940 г. – появление нового варианта плана военных действий против Германии.

27 марта 1940 г. – записка командующего ВВС Черноморского флота: "Вероятный противник : Англия, Франция, Румыния, Турция".

11 мая 1940 г. – докладная записка дивизионного комиссара Шабалина начальнику ГПУ РККА Мехлису о "необходимости тщательно пересмотреть организацию частей и соединений Красной Армии под углом зрения готовности их вести войну на Ближневосточном театре".

10 июля 1940 г. – докладная записка командующего эскадрой КБФ контр-адмирала Несвицкого с предложением"решить вопрос самостоятельного существования Швеции и Финляндии в пользу СССР и сделать Балтийское море внутренним морем".

15 августа 1940 г. – докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии Сталину и Молотову "Об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и на Востоке"; предусмотрены два варианта наступательных действий на Германию – "северный" и "южный".

18 сентября 1940 г. – докладная записка "Об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и на Востоке" под номером 103202; представлены планы войны против Германии, Финляндии и Румынии.

5 октября 1940 г. – план стратегического развертывания (план войны) обсужден у Сталина и Молотова.

14 октября 1940 г. – т.н. "уточненный октябрьский план стратегического развертывания"; докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии Сталину и Молотову №103313, план доработан по варианту "южный" с ударами на Краков и Катовице.

2-6 и 8-11 января 1941 г. – совещание высшего командного состава РККА, в ходе которого были проведены стратегические игры, в которых отрабатывалась "Наступательная операция фронта с прорывом укрепленного района на западной границе"; вывод совещания – наступление на Восточную Пруссию скорее всего окончится неудачей.

1 февраля 1941 г. – приказ Генштаба обеспечить войска топографическими картами по "южному варианту" к 1 мая 1941 г., по "северному варианту" – к 1 июля 1941 г.

12 февраля 1941 г. – утверждение правительством мобилизационного плана МП-41.

8 марта 1941 г. – постановление СНК о проведении скрытой мобилизации под видом Больших учебных сборов (БУС).

11 марта 1941 г. – докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии Сталину и Молотову "Уточненный план стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и на Востоке"; в документе четко сформулированы стратегические цели планируемой советской операции – на Берлин, Прагу и Вену: "Дальнейшей стратегической целью для главных сил Красной Армии в зависимости от обстановки может быть поставлено: развить операцию через Познань на Берлин, или действовать на юго-запад, на Прагу и Вену"; "южный" вариант наступления выбран в качестве основного; рукой Ватутина написано "Наступление начать 12.6"; иными словами, датой нанесения удара по Германии назначена дата 12 июня 1941 г.

15 марта 1941 г. – приказ наркома обороны №138 ввел "Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время", требовавшее к 1 мая 1941 г. снабдить войска медальонами и вкладными листками по штатам военного времени.

25 марта 1941 г. – начало частичного призыва в РККА граждан, родившихся после 1 сентября 1921 г. и не прошедших призыв в 1940 г.

Апрель 1941 г. – начало сосредоточения вдоль границы 247 дивизий РККА, составлявших 81,5% наличных сил армии, которые после мобилизации насчитывали бы 6 млн.чел., около 70 тыс. орудий и минометов, свыше 15 тыс. танков и до 12 тыс. самолетов.

13 апреля 1941 г. – подписание Пакта о нейтралитете между СССР и Японией, развязавшее Сталину руки в Европе.

15 апреля 1941 г. – утверждение наркомом ВМФ оперативных планов и планов прикрытия флотов.

5 мая 1941 г. – назначение Сталина Председателем СНК; его выступление перед выпускниками военных академий о необходимости перехода РККА от стратегии оборонительной войны к стратегии войны наступательной.

10 мая 1941 г. – Комитет Обороны при СНК СССР утверждает "Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на совещании". Пункт 14 повестки дня изложен так: "О дополнительных сметах расходов на период мобилизации и первый месяц войны".

12 мая 1941 г. – подготовлен "Перечень вопросов в ЦК ВКП(б)". Пункт 7: "О работе ГВФ (Гражданского воздушного флота) в военное время".

13 мая 1941 г. – начало выдвижения армий Второго стратегического эшелона на рубеж Западная Двина – Днепр.

15 мая 1941 г. – Доклад "Соображения по плану стратегического развертывания Воруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками" подготовлен под руководством Жукова, подписан Василевским; представлен Сталину и Молотову; это последний (перед началом войны) вариант советского наступательного плана.

15 мая 1941 г. – начало призыва приписного состава запаса на большие учебные сборы (БУС); призвано 805 тыс.чел. (21 дивизия, 24% от мобилизационного контингента); начало частичной мобилизации.

24 мая 1941 г. – совещание у Сталина с участием Молотова, Тимошенко, Жукова, Ватутина, Жигарева (ВВС), командующих пяти западных приграничных округов (Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского, Одесского), членов Военных советов и командующих ВВС этих округов; в ходе совещания содержание сверхсекретных оперативных планов доведено до сведения исполнителей – командования приграничных военных округов (будущих фронтов).

27 мая 1941 г. – приказ о строительстве командных пунктов фронтов.

Июнь 1941 г. – окружные склады западных округов, имевшие проектную емкость 91205 вагонов, загружены на 93415 вагонов; кроме того на открытом воздухе разгружены еще 14400 вагонов боеприпасов и 4370 вагонов материальной части и вооружения.

4 июня 1941 г. – нарком ВМФ Кузнецов направляет заместителю Сталина по СНК Вознесенскому докладную записку №1146. В ней впервые рядом со словосочетанием "военное время" появляются конкретные даты: "Представляю при этом ведомость потребности наркомата ВМФ по минно-торпедному вооружению на военное время с 1.07.41 по 1.01.43".

4 июня 1941 г. – приказ о создании в составе РККА стрелковой дивизии, укомплектованной личным составом польской национальности, а также знающими польский язык.

12 июня 1941 г. – начало скрытного развертывания войск вторых эшелонов приграничных округов непосредственно на границе.

13 июня 1941 г. – замначальника Генштаба Ватутин утверждает справку о развертывании РККА на Западном ТВД.

14 июня 1941 г. – приказ командованию приграничных округов вывести фронтовые управления на полевые пункты к 22-23 июня.

17 июня 1941 г. – призыв в армию 3700 политработников для укомплектования среднего политсостава.

18 июня 1941 г. – на совещании у Сталина с участием Молотова, Тимошенко, Жукова, Маленкова принимаются последние решения о начале военных действий (предположительно 23 июня).

18 июня 1941 г. – Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский военные округа переименованы соответственно в Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный фронты.

19 июня 1941 г. – приказ фронтовым управлениям занять полевые командные пункты.

21 июня 1941 г. – Одесский военный округ переименован в Южный фронт.

Дислокация вооруженных сил Германии и СССР на 21 июня 1941 г.

Кроме пяти вариантов общего оперативного плана РККА (от 15 августа 1940 г., 18 сентября 1940 г., 14 октября 1940 г., 11 марта 1941 г. и 15 мая 1941 г.) в архивах обнаружены также восемь директив наркома обороны командующим округам (фронтам) – по два на каждый из четырех разворачивавшихся на Западе фронтов.

ЛенВО – Северный фронт:

25 ноября 1940 г. – Директива наркома обороны СССР командующему Ленинградского ВО на разработку плана оперативного развертывания.

11 апреля 1941 г. – Директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания войск Ленинградского ВО.

ПрибОВО – Северо-Западный фронт:

Январь 1941 г. – Директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания армий Прибалтийского ОВО.

3 марта 1941 г. – Директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания армий Прибалтийского ОВО.

ЗапОВО – Западный фронт:

Февраль 1941 г. – Записка по плану действий Западного фронта.

Апрель 1941 г. – Директива наркома обороны СССР на разработку плана оперативного развертывания войск Западного ОВО.

КОВО – Юго-Западный фронт:

28 ноября 1940 г. – Указания наркома обороны СССР по разработке плана оперативного развертывания армий Киевского ОВО.

Декабрь 1940 г. – Докладная записка начальника штаба Киевского ОВО по решению Военного Совета Юго-Западного фронта по плану оперативного развертывания.

Общие выводы

1. Заместитель начальника Генштаба Василевский и начальник оперативного управления Генштаба Ватутин были лишь исполнителями – высокопоставленными, но исполнителями приказов Сталина. Никакой самодеятельностью они не занимались и в принципе заниматься не могли.

2. Планы нападения на Германию (а также другие страны) в 1933-1941 гг. готовил Генштаб РККА под руководством его начальников – соответственно Егорова, Шапошникова, Мерецкова, Жукова.

3. Последние версии плана военных действий против Германии (от 11 марта 1941 г. и от 15 мая 1941 г.) были подготовлены Генштабом под руководством Жукова по приказам Сталина. Поэтому более корректно следует называть этот план войны "планом Сталина-Жукова".

4. Текст "Соображений от 15 мая 1941 г.", воспроизведенный в этом блоге ранее (и известный историкам с 1993 года), был, как минимум, пятым по очереди планом войны против Германии, разработанным Генштабом РККА начиная с августа 1940 г.

5. Все планы военных действий против Германии – это планы нападения. Ни одного плана оборонительных действий не обнаружено.

6. В рамках проекта по описанию катастрофы 1941 года Военно-историческое управление Генштаба ВС СССР в 1952 году провело опрос нескольких десятков высокопоставленных военных, занимавших руководящие позиции в РККА в июне 1941 г. Все опрошенные лица, принадлежавшие к командному звену РККА, подтвердили, что им были неизвестны планы на стратегическую оборону, к оборонительным действиям они не готовились, оборонительные операции на совещаниях комсостава практически не рассматривались, подготовка войск шла только к наступательным операциям.

7. Сопоставление германского плана нападения на СССР и советских планов нападения на Германию приводит к следующим наблюдениям.

а) Число планов.

"План Барбаросса" оказался единственным (в двух последовательных версиях) германским планом наступательных действий против СССР. В то же время планов наступательных действий СССР на Германию обнаружено не менее десяти (точное число в настоящее время неизвестно).

б) Дата начала подготовки планов.

О необходимости подготовить первый германский план по нападению на СССР Гитлер заговорил 2 июня 1940 г., первый вариант такого плана был подготовлен 5 августа 1940 г.; первый советский план ведения войны против Германии появился не позже июля 1920 г. ("план Тухачевского"); в 1930-е годы это были планы Егорова (1933 г. и 1 декабря 1936 г.), затем – планы Шапошникова, Мерецкова, Жукова.

в) Последовательность подготовки планов.

Не план Сталина следовал за подготовкой германского нападения на СССР; наоборот, план Гитлера следовал за подготовкой Сталиным нападения на Германию.

г) Авторство планов.

В Германии план нападения на СССР разрабатывался только по приказу Гитлера; в СССР планы наступательных действий против Германии разрабатывались как по приказам Сталина, так и до Сталина и после Сталина; точнее говоря, это были советские планы, планы руководства СССР.

д) Цель планов.

Германский план ведения войны против СССР ("План Барбаросса") имел целью оккупацию части территории СССР к западу от линии Архангельск – Астрахань; советские планы были нацелены на завоевание не только Германии, но и всей Европы, при этом оккупация Германии в этих планах рассматривалась только как часть (хотя и наиболее важная) в осуществлении более общего плана по установлению советского контроля за всей Европой.

е) Жесткая связь планов с их целями, временем, местом, обстоятельствами осуществления.

Ни один Генштаб не заготавливает военные планы "про запас" – против каждой соседней державы, на любой момент времени, независимо от обстоятельств. Планы войны готовятся по приказу государственно-политического руководства, исходя из целей войны, ресурсов противника, собственных возможностей, геополитической ситуации, иных факторов. Из-за постоянного изменения указанных и других условий "заготовка военных планов впрок" бессмысленна. Даже такое агрессивное государство, как нацистская Германия, занялось подготовкой плана войны против СССР лишь однажды – причем только тогда, когда такая задача была поставлена руководством Рейха. Это правда, что не каждый подготовленный военный план затем реализуется на практике. Но факт наличия плана наступательных военных действий однозначно свидетельствует о намерении государственно-политического руководства такие наступательные действия вести.

ж) Качество планов.

Как германский, так и советские планы ведения военных действий в долгосрочной перспективе характеризуются стратегическим авантюризмом и масштабной недооценкой способности противника к сопротивлению, его возможностей по мобилизации людских и иных ресурсов. В то же время в краткосрочной перспективе германские планы оказались достаточно реалистичными. Советские же планы оказались нереалистичными и совершенно авантюристическими как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

з) Цена реализации агрессивных планов Гитлера и Сталина

оказалась чудовищной – в ходе военных действий в 1939-1945 гг. погибло не менее 7,4 млн. граждан Германии и около 27 млн граждан СССР.

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