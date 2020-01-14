Что Путин скажет? В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас предложил начать отмечать день взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

Об этом он написал в своем Facebook, отреагировав на заявление официального представителя МИД РФ Марии Зачаровой, которая выразила недовольство тем, что Польша "игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков".

"Московские ворота были открыты для польских и литовских войск. Вскоре экипаж республиканских войск вошел в Кремль, занял все стратегические объекты, склады оружия и запретил москвичам носить его", – напомнил депутат.

Арвидас Анушаускас предложил отмечать день взятия Москвы

По его мнению, введение празднования такой даты для Польши и Литвы станет хорошим поводом вспомнить о тех событиях.

"В то же время мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьезно. Десять дней мы могли бы отпраздновать!" – сказал Анушаускас.

Он также подчеркнул, что, вероятно, вскоре на его заявление отреагирует не только Захарова, но и сам президент РФ.

"В Москве по случаю "угрозы" Путин, скорее всего, снова заговорит и даст "справедливую" оценку причинам Второй мировой войны", – добавил Анушаускас.

Отметим, что польско-литовские войска заняли Москву в ходе Русско-польской войны 1609-1618 годов. В частности, армия польского полководца Станислава Жолкевского простояла в Кремле в течении двух лет, до 1612-го.

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