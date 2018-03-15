Что будет Путину за отравление Скрипаля: названы последствия

Запад будет проводить политику постепенного ужесточения санкций из-за покушения на смерть российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Если Запад и решится на политику ужесточения санкций, то она будет постепенной. Пока Путин не сделает чего-то уж совсем явно демонстративного и душераздирающего. Извиниться Россия не может. Потому что тогда там признают ответственность за отравление Скрипаля", — сказал в комментарии "Обозревателю" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

По мнению международника, в этом вопросе Запад разделится на два лагеря.

"Немцы, например, боятся, что Англия втянет ЕС в Холодную войну. Та же Меркель до сих пор заинтересована в "Северном потоке". Понятно, что Англия, США и Канада будут занимать более жесткую позицию. То есть солидарной позиции по максимуму не будет. Возможны какие-то жесты солидарности и будут проведены, но по максимальной планке единой позиции не будет", — спрогнозировал Толстов.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля