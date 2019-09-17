Четвертые за 4 года: в Испании назвали дату внеочередных выборов в парламент

В Испании 10 ноября пройдут внеочередные выборы в парламент.

С таким заявлением во вторник, 17 сентября, выступил исполняющий обязанности главы правительства страны Педро Санчес, передает телеканал Antena 3.

Отмечается, что король Филипп VI решил не выдвигать кандидатов на должность премьера. Его консультации с парламентом показали, что в Конгрессе нет большинства, которое могло бы сформировать правительство.

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"Его Величество король, получив информацию от представителей политических групп, констатировал отсутствие кандидата, пользующегося необходимой поддержкой для того, чтобы Конгресс выразил ему доверие", – сказано в сообщении канцелярии монарха.

Отметим, эти выборы станут уже четвертыми за последних 4 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущие парламентские выборы (также внеочередные) прошли 28 апреля 2019 года.

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