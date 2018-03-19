Чем выборы президента России отличаются от наших, и насколько они легитимны

Выборы в Российской Федерации стали одним из наиболее обсуждаемых событий в мировом политическом пространстве. И если эксперты и политические деятели сходятся в тезисе о 100% победе Путина, то вопрос о легитимности данного избирательного процесса остается открытым.

Чем президентские выборы в России отличаются от украинских, и где больше легитимности – разбирался "Обозреватель".

Три кита и циркуляция элит

После распада СССР в Украине проводилось 6 президентских избирательных кампаний, одна из которых была досрочной. В России за этот период провели 7 президентских кампаний, несмотря на то, что срок полномочий российских президентов сейчас составляет 6 лет.

Дело в том, что в 2008 году, тогда еще президент РФ Дмитрий Медведев, инициировал процесс внесения правок в Конституцию (Ст. 81), согласно которым следующий президент будет избираться не на 4, а на 6 лет. Таким образом, возможность находиться при власти 6 лет, имел только Борис Ельцин во время первой каденции, и Владимир Путин во время последнего президентства.

Стоит отметить, что в Украине только Леонид Кучма дважды избирался на пост президента, тогда как в России только Дмитрий Медведев избирался на один президентский срок. Выходит, что за 28 лет независимости РФ, пост президента занимали всего 3 человека. Интересно также, что в 1996 году исполняющим обязанности президента РФ был Виктор Черномырдин, но его каденция продлилась всего один день, пока Ельцин был на операции.

Политизированный ЦИК

Важным фактором, который обозначает демократичность и легитимность избирательного процесса в любой стране, является существование независимого и автономного органа по подготовке и проведению выборов. Как в Украине, так и в России данным органом является Центральная избирательная комиссия. И хотя формирование состава ЦИК в обеих странах имеет политический окрас, важным аспектом является процесс назначения членов Комиссии, прописанный в законах обеих стран.

В украинском законе "О центральной избирательной комиссии" указано, что Верховная Рада назначает и освобождает (путем голосования) от должностей членов ЦИК по представлению президента Украины. При этом, в представлении главы государства о назначении на должность членов комиссии учитываются предложения депутатских фракций и групп, образованных в текущем созыве Рады. Общее количество членов ЦИК – 15 человек. Срок их полномочий – 7 лет.

В российском федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предполагается, что 15 членов ЦИК назначаются Президентом, Госдумой и Советом Федерации (по 5 членов от каждого). Сроки их полномочий 5 лет.

Количество претендентов и слив "неугодных"

Количество желающих стать президентом сложно назвать объективным критерием оценки легитимности избирательного процесса, ведь на старте избирательной кампании их число может составлять больше сотни. Если рассматривать возможность реальных претендентов (активных и узнаваемых политических деятелей, претендующих на получение минимум 2% голосов), поучаствовать в борьбе за президентское кресло, то видны более значимые детали. Кроме того, именно во время регистрации кандидатов можно понять насколько заангажированной по отношению к действующей власти является ЦИК.

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Так, в России, наибольшее количество кандидатов на пост президента было зарегистрировано в 2000 году – 12 кандидатов. В 1996 году – 11 кандидатов, двое из которых обжаловали отказ в регистрации через суд, чем добились возможности участия в президентской гонке. В 2004 году количество зарегистрированных кандидатов снизилось до 6, в 2008 году до 4, а в 2012 году составляло 5 кандидатов. Стоит отметить, что в 2008 году было отказано в регистрации 14 кандидатам, одним из которых являлся оппозиционный политик Борис Немцов. В 2018 зарегистрироваться смогли 8 кандидатов, при этом 22 было отказано, в том числе и оппозиционеру Алексею Навальному, еще 7 сняли свою кандидатуру.

В Украине количество зарегистрированных кандидатов увеличилось с 6 в 1991 году, до 26 в 2004 году. В 2010 году было зарегистрировано 18 кандидатов, а в 2014 году – 27. Также, стоит отметить, что количество отказов в регистрации кандидатов было довольно велико. В 1999 году в регистрации отказал 13 кандидатам, в 2004 – 18 кандидатам, в 2014 – 22. К сожалению, сайт украинского ЦИК не указывает данные по количеству отказов в регистрации на выборах президента 2010 года, известно только, что ЦИК отказала в регистрации Наталье Витренко.

"Против всех" нельзя

С 2006 года в избирательных бюллетенях для голосования за президента РФ отсутствует графа "против всех". В 2005 году глава Центризбиркома Александр Вешняков заявил, что графу "против всех" нужно убрать из бюллетеней. По его словам, граждане использовали эту графу из-за лени выбирать из большого списка кандидатов. В мае 2014 года Госдума вернула графу "против всех" на местных выборах.

Бюллетень Twitter штаба Навального

В Украине графа "против всех" также отсутствует в избирательных бюллетенях с 2010 года для парламентских и президентских кампаний, и с 2012 для местных выборов. Данная графа используется в переходных демократиях для того, чтобы избиратели могли высказать общее недовольство сложившейся политической системой страны.

Учитывая такие нарушения избирательного права в РФ, как обязательное голосование женщин, находящихся в роддоме, о котором рассказывали в штабе Навального, присутствие в бюллетене графы "против всех" дает избирателю возможность хоть как-то повлиять на процесс.

Голоса за еду

Даже если упустить анализ законности выборов в Крыму, которые сами по себе указывает на мнимую легитимность данного избирательного процесса, есть и множество других значимых нарушений. Наиболее популярным оказалось "голосование за поощрение", и, хотя, в Украине политики также грешат покупкой голосов за гречку, в России этот процесс доведен до абсурда.

Twitter штаба Навального

Во время президентских выборов 2018 ряд участковых избирательных комиссий завлекали избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске или Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в московском районе Люблино) или даже сдачей крови на онкологические заболевания, сообщают в штабе Навального.

Талоны Twitter штаба Навального

Наблюдатели

Важным элементом признания легитимности избирательного процесса является доступ к нему внешних наблюдателей. Так, на выборах президента Украины в 2014 году наблюдателями выступили представители10 украинских общественных организаций, 282 человекпредставляли другие страны (наибольшее количество от Польши, США и Литвы), 2502 человек наблюдали за выборами как представители международных организаций (более 1000 из которых от ОБСЕ).

Что касается России, то Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕсообщило о намерении направить на выборы президента 500 наблюдателей, 80 из которых долгосрочные. "Насчет Крыма консенсуса (57 стран-участниц ОБСЕ) в данном случае нет, так что БДИПЧ не будет там работать", - сообщил российскому "Интерфаксу" официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер. В то же время Европарламент заявил, что не будет отправлять наблюдателей на выборы в РФ, еще в прошлом году.

Вместо итогов

Не смотря на все вышеперечисленные проблемы, которые ставят под сомнение легитимность президентских выборов в РФ, эксперты утверждают, что они все же будут признаны международным сообществом. "Легитимность Путина в любом случае будет подтверждена, и уверен, с нею юридически согласится и Запад, иначе как вообще разговаривать с Россией" – заявил "Обозревателю" Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги.