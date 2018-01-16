Будет переть, как Орда: озвучены жуткие планы Путина после выборов

Россия не перестанет вести агрессивную милитаристскую политику после ближайших президентских выборов.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

Он отметил, что глава РФ Владимир Путин ранее уже позволял себе делать заявления о готовности "пойти на Киев" и "добраться до Ла-Манша".

"Амбиции России будут расти. Она будет, как Орда, переть на Запад", – уверен Безсмертный.

"Получив в очередной раз доверие, Путин взлетит на крыльях. И летать он будет уже не с журавлями, а над Парижем. Такие настроения в Москве будут все время нарастать, и очевидно, что в этих условиях Украина станет субъектом. Как уже не раз бывало в истории", - сказал он.

Безсмертный добавил, что Украине и Европе придется заплатить очень высокую цену за то, чтобы остановить Россию.

Как писал "Обозреватель", недавно в сети досрочно всплыло имя победителя президентских выборов в РФ.