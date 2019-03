Британский парламент во второй раз провалил голосование по Brexit

Во вторник, 12 марта, британский парламент во второй раз проголосовал против плана выхода Великобритании из Европейского Союза, предложенного премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом сообщает BBC. Против проголосовал 391 депутат, за — 242. Следовательно, до даты официального выхода из Евросоюза осталось 17 дней, а у Лондона и Брюсселя все еще нет четко оговоренных условий Brexit.

На следующем заседании парламентарии должны будут проголосовать за выход страны из Союза без сделки и продление этой процедуры в соответствии со ст. 50 Договора о Европейском Союзе.

Отмечается, что во время обсуждения, генеральный прокурор заявила, что внесенные Мэй изменения по-прежнему несут "юридический риск".

Накануне премьер и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения условий. Они договорились, что к декабрю 2020 года стороны заключат соглашение по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией, которая станет границей между Великобританией и ЕС.

Именно вопрос о границе был главным спорным пунктом в плане Мэй. Юнкер также заявил, что у Великобритании не будет "третьего шанса" в случае отказа парламента.

Мэй отметила, что глубоко сожалеет из-за решения депутатов. Она сказала, что все еще страстно верит, что лучший путь для Великобритании – это выйти из ЕС "упорядоченно", заключив сделку.

"Сделка, о которой мы договорились, является лучшей и действительно единственной доступной. Выход без сделки остается дефолтом в законодательстве Великобритании и ЕС", – добавила Мэй.

"Если Палата представителей откажется утвердить решение об уходе без сделки 29 марта, правительство после этого голосования в четверг предложит ходатайство о том, желает ли парламент добиваться продления статьи 50. Если Палата проголосует за продление, правительство будет стремиться согласовать это продление с ЕС и выдвинуть необходимое законодательство для изменения даты выхода, соразмерной этому продлению", – сказала Мэй.

"Но позвольте мне сказать ясно: голосование против ухода без сделки и за продление не решает проблем, с которыми мы сталкиваемся", – добавила политик.

Оппозиционные лейбористы, в свою очередь, заявили, что время Мэй уже вышло, и единственный способ решить ситуацию – провести второй референдум.

Появилась и первая реакция Евросоюза на голосование. Мишель Барнье, главный переговорщик с Великобританией по вопросу выхода из ЕС, написал в Twitter, что решение парламента приблизило Великобританию к выходу из ЕС без сделки. "Мы сделали все возможное, чтобы заключить соглашение", – добавил он.

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.