Британия откажется от российской вакцины против COVID-19: миф о "прорыве" развенчан

В Великобритании заявили об отказе от российской вакцины против коронавируса, которая якобы будет запущена в октябре.

Так британское правительство поддержало позицию США, которые со скептицизмом отнеслись к разработкам препарата учеными из РФ. Об этом сообщает Mirror.

В частности, Россия похвасталась, что в октябре 2020 года она начнет программу массовой вакцинации своих граждан против COVID-19. Там утверждают, что станут первой страной в мире, которая разработает такой препарат.

Однако Великобритания схожа со США по скептическому отношению к российской вакцине и намерена отказаться от предложения купить ее, если оно поступит.

"Мы бы использовали вакцину, если бы доверяли данным. Важно то, что все зависит от того, насколько открыты россияне или китайцы", – цитирует издание источника, знакомо с позицией британского правительства.

Он добавил, что Россия не опубликовала никаких научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность препарата, в то время как подробности о тестируемой британской вакцине уже были опубликованы в передовых научных журналах.

Эксперты общественного здравоохранения подчеркивают, что Британия не сможет принять вакцину из другой страны без соблюдения всех международно признанных протоколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России сообщили, что вакцина против COVID-19 будет зарегистрирована уже 12 августа, а производство может начаться в сентябре.