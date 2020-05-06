Борьба между свободой и рабством: Трампу указали на важность помощи Украине в войне с Россией

Военная агрессия России против Украины не должна выходить из зоны внимании Запада. Киев заслуживает большей поддержки в мире, потому что это борьба между свободой и рабством.

Об этом на страницах The Washington Times написал помощник заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джед Баббин.

Отмечается, что пандемия COVID-19 и американские предстоящие ноябрьские выборы вытеснили все остальные новости с поля зрения СМИ. Но Баббин считает, что нельзя игнорировать продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины.

Война на Донбассе

"Дональд Трамп должен уделять больше внимания, а также оказывать военную и другую поддержку мужественной борьбе Украины за свободу", – указал он.

Эксперт провел онлайн-интервью с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, в котором они "решительно заявили о российской агрессии и выступили в защиту свободы Украины".

Турчинов рассказал, что в феврале 2014 года началась российская военная агрессия, и Украина была экономически и институционно очень слаба, не хватало военной техники, оружия. Но наша страна остановила россиян благодаря силе духа и патриотизму украинских воинов, добробатов. Однако он признал, что это произошло только после того, как Россия оккупировала часть Украины.

Война Украины с Россией

Цитируя известного израильского политика Голду Меир, Аваков объяснил, как они остановили россиян: "У нас было секретное оружие – отсутствие альтернативы".

По словам Авакова, сейчас около 35 тысяч российских военных, наемников и сепаратистов действуют в Донецкой и Луганской областях Украины. Он сказал, что российские военные являются частью "Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации".

Глава МВД сказал, что российские оккупанты захватили около 15 тысяч кв. км территории восточной Украины и весь Крымский полуостров. Были убиты около 14 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч мирных жителей. Два миллиона украинцев лишены собственности и вынужденно покинули свои дома.

"Речь идет не только о квадратных километрах, а о законах, правах и демократических ценностях!" – акцентировал Аваков.

Война в Украине

Турчинов добавил, что еще 87 тысяч российских военнослужащих находятся на границе Украины и готовы начать активные военные действия против нашей страны в случае соответствующего политического решения РФ.

"Военная агрессия Российской Федерации против Украины не прекращается. Не было ни одного дня без военной провокации. Украинские позиции обстреливаются из тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Например, в результате обстрела в марте этого года двое мирных жителей погибли и семнадцать получили ранения, в том числе трое детей", – отметил он.

Турчинов подчеркнул, что Кремль неустанно использует кибератаки против украинских правительственных систем. Также из России идет массированная дезинформация и фейки, цель которых – вмешательство в украинскую политику и выборы.

Война на Донбассе

Автор публикации пишет, что война зашла в тупик по нескольким причинам.

"Путин явно не хочет рисковать серьезными экономическими санкциями, которые могут возникнуть, если российские войска открыто вторгнутся в Украину. Более того, ему не хватает полного контроля над его украинскими пророссийскими поверенными", – говорится в статье.

По мнению Турчинова, американские официальные лица при президенте Бараке Обаме считали, что не следует "раздражать и провоцировать Путина", поэтому отказывали в военной помощи и сотрудничестве Украине.

По словам Авакова, военная и дипломатическая поддержка, оказанная нашей стране президентом Дональдом Трампом, весьма важна для прекращения российской агрессии. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский был избран в 2019 году после карьеры телевизионного комика. Сегодня он явно разочарован ограниченностью своих возможностей по прекращению войны на востоке Украины. В начале этого года он уволил большую часть Кабинета министров и недавно сделал предложение бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили стать вице-премьер-министром, чтобы помочь своими руководящими и дипломатическими навыками. Сложно понять, как господин Саакашвили поможет выйти из тупика", – пишет американское издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол Украины в США назвал единственный способ прекращения огня на Донбассе.

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