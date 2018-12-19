''Без объявления войны'': в США раскрыли сроки ''уничтожения'' Путина

Для того, чтобы страны Запада под руководством НАТО повалили режим президента России Владимира Путина, достаточно два-три месяца.

Об этом заявил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в колонке издания "Гордон". Он подчеркнул, что для этого не нужно прибегать к открытой войне и разрыву дипломатических отношений.

"Должен отметить, что как только Путин доведет всех до того состояния, что НАТО поставит перед собой задачу свалить Путина, это будет сделано за два-три месяца… Для этого нужно точно так же, как это делает Путин, без объявления войны начать гибридную войну против Путина", — написал историк.

Юрий Фельштинский facebook.com/felshtinsky

"Субсидировать через налоговые и прочие льготы поставки американского сжиженного газа в Европу, отключить Россию от системы SWIFT, запретить приземление российских самолетов на аэродромах стран НАТО и въезд в страны НАТО российских поездов, отменить систему двойного гражданства и аннулировать вид на жительство для всех носителей российских паспортов…" — пояснил он.

При этом, считает Фельштинский, в первую очередь необходимо объявить персонами нон грата президента РФ, членов его кабинета, членов партий, входящих в российский парламент, всех офицеров силовых ведомств и всех членов семей названных выше групп.

По его словам, данные способы позволяют "не потратить ни цента" из государственных бюджетов Европы и Америки, так как эти меры ограничительные, им нельзя противостоять и на них невозможно ответить "зеркальными" контрмерами.

"Для этого нужно просто иметь стратегическую установку на свержение режима Путина. Как только такая установка появится (а она рано или поздно появится, так как Путин неадекватен уже сегодня и стремительно прогрессирует), дни Путина будут сочтены", — отметил эксперт.

Также он считает, что если детальный план будет тщательно разработан специалистами, времени для свержения Путина понадобиться даже меньше.

"Если за границей перестанут встречаться с Путиным, он не сможет уже любоваться собой перед зеркалом (как делает утром тайком), станет неинтересен тем, кто его окружает, и потеряет власть. В таких условиях сохранить власть можно лишь в государстве с закрытыми границами и отключенным интернетом. Россия уже не является таковым", — подытожил Фельштинский.

AFP

Напомним, в связи с новыми актами агрессии России против Украины мировое сообщество вновь приступило к обсуждению способов противостоять Кремлю. Один из таких способов озвучил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который допустил возможность отключения Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT.

Как писал OBOZREVATEL, из-за ситуации в Украине Брюссель недавно принял решение продолжить санкции против Российской Федерации еще на полгода.