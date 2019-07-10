Беспредел России в Крыму: в ЕС выдвинули жесткое требование

Великобритания призвала Россию разрешить международным мониторинговым организациям доступ в незаконно аннексированный Крым и немедленно освободить всех политических заключенных.

Соответствующее заявление было озвучено британским послом на заседании Совета ООН по правам человека и опубликовано на сайте правительства. Оно появилось в связи с отчетом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сделанного на основе работы мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

"Мы осуждаем обыски и аресты 20 крымских татар в Симферополе в марте. Мы потрясены продолжающимися сообщениями о произвольных задержаниях, несправедливых судебных процессах и применении пыток в незаконно аннексированном Крыму, и мы по-прежнему глубоко обеспокоены состоянием более 70 украинских политических заключенных, которые в настоящее время содержатся в России, в частности Павла Гриба и Эдема Бекирова, которые нуждаются в срочной медицинской помощи", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Россия демонстрирует полное пренебрежение к предоставлению отчетов Совету ООН по правам человека относительно ситуации в Крыму.

"Мы осуждаем Россию за невыполнение резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН и призываем Российскую Федерацию предоставить международным мониторинговым организациям доступ в незаконно аннексированный Крым и немедленно освободить всех политических заключенных", - отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на Красной площади 10 июля собрался митинг в поддержку арестованных крымских татар на оккупированном полуострове.

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