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Беларусь согласилась на союз с Россией? Медведев подал тревожный сигнал

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

Таков был итог российско-белорусских переговоров в расширенном составе. "В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это, действительно, так", – цитирует ТАСС слова Медведева.

Российский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров в Минске необходимо "пройтись по всем вопросам, которые остаются". "По каким-то, по которым это возможно, прямо сейчас определиться, какие-то отложить на другие консультации", – сказал он.

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Интерфакс

Медведев заявил, что Россия и Беларусь наконец-то стали говорить на одном языке об интеграции, однако ряд вопросов еще требует досогласования.

"Переговоры прошли хорошо: мы понимаем друг друга, слышим друг друга и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке", – утверждает российский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Беларусь
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
картошка давно продал белорусь и сябров
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