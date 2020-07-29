Беларусь пригласит послов России и Украины из-за задержания вагнеровцев

Беларусь пригласит послов России и Украины для пояснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом после совещания с президентом страны заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает "Белта". По его словам, уже известно, что 14 из них воевали на Донбассе.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – отметил госсекретарь.

Равков добавил, что всех задержанных (32 человека возле Минска и 1 в Гомельской области) еще опрашивают.

Также по его словам, Россия не уведомляла Беларусь и переброске вагнеровцев. "Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – сказал Равков.

Государственный пограничный комитет в связи со сложившейся ситуацией усилит оперативное прикрытие границ, в том числе с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси созвал срочное совещание с членами Совета безопаности, на котором заявил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.