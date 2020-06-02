После того, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин из-за первого пилотируемого полета американского корабля Crew Dragon оказался одним из главных героев комического, а не космического пространства – нужно понять, что эта история вообще не про космос.
Она лишь иллюстрирует отсутствие конкуренции в России, причем в любой отрасли, какую ни возьми, пишет Виталий Портников для detaly.co.il.
Илон Маск
Когда-то Рогозин через "Твиттер" предупредил американцев, что если они будут зловредничать против России, то им придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции на батуте. Тогда их на МКС доставляли россияне, а Рогозин считал, что так будет длиться вечно. Теперь он оправдывает собственную глупость в свойственной ему манере анекдота: дескать, в 2014 году сочинял свой твит, спасая таким образом космическую отрасль от американских санкций: пригрозил батутом – и угроза сработала!
Эти оправдания, разумеется, не выдерживают никакой критики. Рогозин тогда реагировал на санкционную политику как таковую. Хотя США и не собирались отказываться от оговоренных контрактом полетов американских астронавтов на российских "Союзах", а "Роскосмос" не мог прекратить эти полеты в одностороннем порядке без значительного ущерба для собственного бюджета. Так что выяснять, что было бы, если бы полеты прекратились, сейчас совершенно бессмысленно — в 2014 году отказ от совместной работы на МКС вообще не обсуждался, а текст Рогозина был всего лишь частью общего глумления над западными санкциями, начавшегося после нападения России на Украину.
Проблема не в том, что российские руководители не отвечают за свои слова. Главное, что они вообще выпали из современной реальности: строят у себя дома карикатуру на Советский Союз и решительно отказываются понимать, почему весь остальной мир не развивается в матрице этой карикатуры?
В свое время в схожей с Рогозиным ситуации, хотя и безо всяких публикаций в соцсетях, оказался председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он наотрез отказывался увидеть перспективы сланцевого газа и, таким образом, самого "Газпрома". В схожей ситуации, только со сланцевой нефтью, очнулся и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин. И этот ближайший соратник Путина "оказался на батуте" в недавней ценовой войне России с Саудовской Аравией — размеры российских потерь в ней уже хорошо известны. А сейчас дело дошло и до космоса.
Американцы прекратили свои пилотируемые полеты из-за дороговизны программы. Они решили, что доставлять астронавтов на российских кораблях дешевле. Но американская система конкурентного рынка должна была рано или поздно сработать – что и произошло. Ведь Илон Маск – не единственный, кто готов послать в космос пилотируемую ракету. Уже в ближайшие годы такие запуски смогут осуществить еще несколько фирм. Таким образом, в США возникнет реальная конкуренция частных концернов, которые будут работать с государственными заказами и думать о собственных интересах. А в России?
А в России будет государственный "Роскосмос", руководимый человеком, никакого отношения к космической отрасли не имеющим, зато способным писать твиты о батутах, которые наверняка нравятся президенту Путину. Так что это не история о конкуренции в освоении космоса. Это история об отсутствии конкуренции в России как таковой, в любой отрасли. История о воинствующем непрофессионализме и архаичном мышлении, для которой батут подошел, как хорошая метафора.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.