Атака на военные базы США: количество жертв резко возросло

При ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке погибло около 80 человек.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. При этом он отмечает, что не может "независимо подтвердить" точное число жертв.

В эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев, пишет Reuters. Агентство со ссылкой на неназванный источник утверждает, что, по "первоначальной информации", данных о гибели американцев во время обстрела нет.

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Точное число жертв он не уточнил. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.

Ракетный удар по базам США скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.

После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.

На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки их земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).

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