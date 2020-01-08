Атака на военные базы США: количество жертв резко возросло

При ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке погибло около 80 человек.
Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. При этом он отмечает, что не может "независимо подтвердить" точное число жертв.
Reports: 80 killed in #Iran missile attacks on U.S. bases in #Iraq #BreakingNews #UnitedStates #IranvsUSA #DecisiveResponse #GhasemSoleimani pic.twitter.com/WzOOlkotVy— Press TV (@PressTV) January 8, 2020
В эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев, пишет Reuters. Агентство со ссылкой на неназванный источник утверждает, что, по "первоначальной информации", данных о гибели американцев во время обстрела нет.
По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Точное число жертв он не уточнил. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.
Ракетный удар по базам США
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Как сообщал OBOZREVATEL, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.
После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки их земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
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