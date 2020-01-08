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8 января • обновлено в 12:49
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Атака на военные базы США: количество жертв резко возросло

5.7т
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При ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке погибло около 80 человек.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. При этом он отмечает, что не может "независимо подтвердить" точное число жертв.

В эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев, пишет Reuters. Агентство со ссылкой на неназванный источник утверждает, что, по "первоначальной информации", данных о гибели американцев во время обстрела нет.

Новости
Ракетный удар по базам США: Вашингтон принял жесткое решение в отношении Ирака и Ирана

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Точное число жертв он не уточнил. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.

Ракетный удар по базам США

Ракетный удар по базам США

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.

После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.

На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки их земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
США
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Соболезнование холопам в связи с ущербом , нанесенном вашему Хозчину...скоро совсем вас америкс забросит на произвол судьбы.. как дальше жить?...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иванов Владимир,ты то чего чурка переживаешь?ты за себя переживай вы ничего нам сделать не можете)))))у нас АЭС))))))
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0
0
Резнік Юрій
Резнік Юрій
"После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке." Вот и ответ на вопрос, что случилось с самолетом МАУ,
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0
1
Соколов Олег
Соколов Олег
Откуда иракцы на американской базе? Американские военные и погибли. И где хвалёные пэтриот? Писец вашим хозяевам хххлы. Пусть ждут удары прямо в Америке. Могут погибнуть невинные люди из-за аккупации Ирака и других стран.
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2 из 3 ответов | показать все
россия москва
россия москва
Резнік Юрій, де.бил нэзалэжний вот тебе радость укро-татарской обезьяны: Муждабаев о Ту-154: Упавший самолет с артистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, не мог вызвать сострадания у граждан СССР Трудно ожидать от украинцев, жертв агрессии РФ, скорби по жертвам в рядах армии агрессора. Так прокомментировал журналист Айдер Муждабаев реакцию в Украине на крушение самолета Ту-154 в Сочи.
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1
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россия москва
россия москва
Резнік Юрій, де.бил н.эз.а.л.ж.н.и.й по теме способен что-то сказать?
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1
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