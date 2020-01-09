Асад посадил своего генерала на "унитаз" перед Путиным: соцсети возмущены

Визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвала волну негодования в социальных сетях.

В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан Путину. Об этом свидетельствует ряд постов в Twitter-аккаунтах, проанализированных OBOZREVATEL.

Министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб на скромном стуле (крайний слева) Официальный сайт президента РФ

"Похоже, у нас президент Путин, а не Асад", – возмущались они. Подобную реакцию вызвали фото, на которых запечатлена встреча двух лидеров государств и министров обороны. Сирийцы обратили внимание на три недопустимых с точки зрения дипломатического арабского протокола факта.

Первый состоит в том, что в помещении, где проходила встреча, были вывешены портреты первых лиц России – Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Вместе с тем, не было ни одного портрета лидеров Сирии, в том числе портрет отца Башара Асада – Хафеза Асада, который принято вывешивать во всех государственных учреждениях.

"Отсутствие сирийского флага им понравилось, что не так?", - написал советник Зэйт Альайюби.

استقبال بوتين ل بشار الاسد في مقر القوات الروسية بدمشق لا غرابه فيه.



عدم وضع أي صورة ل بشار في المقر لا غرابه أيضاً.



عدم وجود العلم السوري برضوا مافي مشكله



بس الغريب والعجيب في الموضوع كرسي وزير الدفاع السوري😂😂😂😂



ليش هيك يابوتين🧐🧐🧐 pic.twitter.com/wewjDAhavc — المستشار زيد الايوبي (@A_zaid1976) January 7, 2020

Второй факт, который вызвал возмущение у сирийцев – отсутствие государственного флага. Третий – низкий стул, "похожий на унитаз", на который посадили министра обороны Сирии - Али Абдуллы Аюба.

Стул министра обороны Сирии напомнил Асаккару бин Сулейману времена, когда в стране жили бедно и сирийцы были вынуждены пользоваться такой мебелью.

وزير الدفاع السوري ذكري بكراسي القش 🤭🤭 pic.twitter.com/Xbk2BeyFW0 — الصقر بن سليمان آل زبيد (@fulltimecr7) January 7, 2020

"Слабость и унижение", - написала в комментарии к фото сирийка Хинд Альтамими.

ضعف وهوان

يستقبلة بوتن في ارض سورية

بدلا من ان يستقبلة الاسد

وغياب حتى صورة لبشار بالخلفية بجوار صور الرئيس الروسي

اما كرسي وزير الدفاع السوري هذه لحالها



من يهن يسهل الهوان عليه pic.twitter.com/b9x1jfbgqq — هند التميمي (@Hind_Tam) January 7, 2020

Как писал OBOZREVATEL, 7 января Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом. Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

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