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9 января • обновлено в 07:10
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Асад посадил своего генерала на "унитаз" перед Путиным: соцсети возмущены

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Визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвала волну негодования в социальных сетях.

В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан Путину. Об этом свидетельствует ряд постов в Twitter-аккаунтах, проанализированных OBOZREVATEL.

Министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб на скромном стуле (крайний слева)

Министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб на скромном стуле (крайний слева)

Официальный сайт президента РФ

"Похоже, у нас президент Путин, а не Асад", – возмущались они. Подобную реакцию вызвали фото, на которых запечатлена встреча двух лидеров государств и министров обороны. Сирийцы обратили внимание на три недопустимых с точки зрения дипломатического арабского протокола факта.

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Первый состоит в том, что в помещении, где проходила встреча, были вывешены портреты первых лиц России – Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Вместе с тем, не было ни одного портрета лидеров Сирии, в том числе портрет отца Башара Асада – Хафеза Асада, который принято вывешивать во всех государственных учреждениях.

"Отсутствие сирийского флага им понравилось, что не так?", - написал советник Зэйт Альайюби.

Второй факт, который вызвал возмущение у сирийцев – отсутствие государственного флага. Третий – низкий стул, "похожий на унитаз", на который посадили министра обороны Сирии - Али Абдуллы Аюба.

Стул министра обороны Сирии напомнил Асаккару бин Сулейману времена, когда в стране жили бедно и сирийцы были вынуждены пользоваться такой мебелью.

"Слабость и унижение", - написала в комментарии к фото сирийка Хинд Альтамими.

Как писал OBOZREVATEL, 7 января Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом. Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Башар Асад Сергей Шойгу
Место
Сирия
Тег
Новости России
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