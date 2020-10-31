Армения попросила у Путина защиты в Карабахе

В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи от "азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха".

Как говорится на официальном сайте МИД Армении, в письме, в частности, сообщается о якобы переброске "иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока" и их участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

"Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить", – подчеркнули в ведомстве.

Пашинян напомнил Путину о союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года.

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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан и Армения в очередной раз договорились о прекращении огня в Карабахе. Оно вступило в силу 26 октября, однако сразу было сорвано.