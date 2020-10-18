Армения показала видео 'наступления' Азербайджана после перемирия

Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, якобы противник начал наступления войск.

Об этом сообщило Минобороны Армении, опубликовав видео, на котором якобы показана атака азербайджанских военных.

В свою очередь азербайджанские солдаты захватили позиции армянских спецназовцев, показав соответствующую запись. На кадрах видно, что военные убегали из окопов, спасаясь от бронетехники и солдатов азербайджанской армии, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы. При этом азербайджанское Минобороны также сообщило о вражеских обстрелах.