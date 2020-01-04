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5 января • обновлено в 00:44
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"Арестовать Трампа!" В США начались массовые протесты против войны с Ираном: фоторепортаж

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На Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) началась антивоенная акция протеста после нападения американских беспилотников в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани.

Соответствующие фото появились в Twitter информационного агентства AFP. Как видно на снимках, активисты требуют прекратить войну с Ираном и арестовать президента США Дональда Трампа.

"Антивоенные активисты протестуют на Таймс-сквер в Нью-Йорке после нападения американских беспилотников, в результате которого генерал-майор Ирана Касем Сулеймани был убит во время резкой эскалации напряженности между двумя странами", – говорится в сообщении.

Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Twitter AFP News Agensy

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Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Twitter AFP News Agensy

Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Twitter AFP News Agensy

Протесты в Нью-Йорке

Протесты в Нью-Йорке

Twitter AFP News Agensy

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Дональд Трамп
Место
США Нью-Йорк
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