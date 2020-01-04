"Арестовать Трампа!" В США начались массовые протесты против войны с Ираном: фоторепортаж

На Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) началась антивоенная акция протеста после нападения американских беспилотников в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани.
Соответствующие фото появились в Twitter информационного агентства AFP. Как видно на снимках, активисты требуют прекратить войну с Ираном и арестовать президента США Дональда Трампа.
"Антивоенные активисты протестуют на Таймс-сквер в Нью-Йорке после нападения американских беспилотников, в результате которого генерал-майор Ирана Касем Сулеймани был убит во время резкой эскалации напряженности между двумя странами", – говорится в сообщении.
Протесты в Нью-Йорке
Twitter AFP News Agensy
Протесты в Нью-Йорке
Twitter AFP News Agensy
Протесты в Нью-Йорке
Twitter AFP News Agensy
Протесты в Нью-Йорке
Twitter AFP News Agensy
Anti-war activists protest in Times Square in New York following the US drone attack that killed Iran's Major General Qasem Soleimani in a dramatic escalation of tensions between the two countries- AFP news agency (@AFP) January 4, 2020
📷 Kena Betancur pic.twitter.com/FhTum5Mvr5
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате погиб генерал Касем Сулеймани.
Сенатор США Крис Мерфи заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани может стать причиной войны на Ближнем Востоке.
В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Касема Сулеймани.
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства США Касема Сулеймани.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каан главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал погибший Сулеймани.
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