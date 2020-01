"Арестовать Трампа!" В США начались массовые протесты против войны с Ираном: фоторепортаж

На Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) началась антивоенная акция протеста после нападения американских беспилотников в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани.

Соответствующие фото появились в Twitter информационного агентства AFP. Как видно на снимках, активисты требуют прекратить войну с Ираном и арестовать президента США Дональда Трампа.

"Антивоенные активисты протестуют на Таймс-сквер в Нью-Йорке после нападения американских беспилотников, в результате которого генерал-майор Ирана Касем Сулеймани был убит во время резкой эскалации напряженности между двумя странами", – говорится в сообщении.

Anti-war activists protest in Times Square in New York following the US drone attack that killed Iran's Major General Qasem Soleimani in a dramatic escalation of tensions between the two countries



