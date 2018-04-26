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Арест "доверенного лица Путина": у Лаврова выдвинули требование Украине

2.2тЧитать новость на украинском

МИД России призвал Украину немедленно освободить задержанную руководительницу крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", доверенное лицо президента России Владимира Путина Елену Одновол.

С таким заявлением выступила представитель ведомства Мария Захарова, передает RT.

По её словам, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом.

"По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может, даже и боятся крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально", — заявила Захарова.

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По ее словам, особое возмущение вызывает тот факт, что задержание было произведено накануне 9 Мая.

"Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно её освободить", — сказала представитель МИД.

Как сообщал "Обозреватель", 25 апреля городской суд Херсона постановил взять Одновол под стражу сроком на два месяца до 21 июня 2018 года без возможности внесения залога.

Ее адвокат Игорь Мокин сообщил, что его подзащитная находится на пятом месяце беременности.

Персоны
Мария ЗахароваВладимир Путин
Место
РоссияМосква
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