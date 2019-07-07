"Антироссийская" коалиция в Европе распалась: стало известно, кто первый побежит к Путину

"Антипутинская" коалиция в Европе распалась на четыре кластера. Сейчас на стороне Украины остаются страны, которые являются союзниками США.

О том, как поменялась ситуация на международной арене после скандального возвращения России в ПАСЕ, в эфире ObozTV рассказал политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.

"То, что мы называли "антипутинской" коалицией, вряд будет существовать дальше в таком виде, как раньше. Можно сказать, что она распалась – как и Европа – на определенные кластеры", – отметил Бессмертный.

Он выделил четыре следующих группы.

Первая – это Скандинавская Европа. По словам дипломата, она придерживается довольно жесткой позиции, потому что ориентируется на Лондон и Вашингтон.

Вторая – Южная Европа, которая занимает очень мягкую позицию и зависит от России в экономических вопросах.

"Тут будет вести Италия. Италию будет пытаться догнать Испания, и они будут бежать в Москву наперегонки", – считает Бессмертный.

Особняком, по его мнению, стоят Франция и Германия.

"Также я бы выделил позицию Берлина и Парижа. Тут вперед побежит Макрон, и это уже видно. По направлению к Кремлю", – уточнил посол.

"Остается только один островок – Балтийские страны и часть стран Центральной Европы, которые придерживаются позиции исключительно Украины. Но я бы не так сказал: они придерживаются позиции Вашингтона. Это, по сути, страны, которые являются союзниками Вашингтона в вопросах экономической модели развития Европы", – пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что той Европы, которая была до избрания нынешнего Европарламента, уже не существует.

"По сути, у нас с вами Европа четырех Европ. И это означает, что Киеву необходимо кардинально изменить тактику сотрудничества с этими странами", – резюмировал Бессмертный.

В частности, он посоветовал активизировать союз "Трехморья или Межморья" (стран Центральной Европы и Балтии): "Это кластер, который может не только блокировать Россию. Он может кардинально повлиять на всю экономическую политику в Европе".

Какие страны Европы первыми "побегут в Москву"? GoodFon.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России. Решение поддержали 118 депутатов, 62 высказались против, 10 воздержались. Украина и ее союзники (делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии) в ответ устроили демарш.

Как рассказал ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, скандальное возвращение России в ПАСЕ фактически стало приговором всей либерально-демократической системе Европы. Он обратил внимание, что Москве удалось разъединить страны ЕС и НАТО.

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