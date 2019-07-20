Недавно мы писали о том, что развитые страны уже сейчас намечают планы по тотальному переходу энергетики на возобновляемые ресурсы, и в любом случае, планируют сокращать до нуля потребление углеводородов. Собственно говоря, нефти и газу, как топливу, уже вынесен приговор, и сейчас речь идет о том, когда он будет приведен в исполнение.

Европа и США должны дойти до этого примерно за 30 последующих лет. Китай – тоже движется в этом направлении. Уже сейчас КНР – крупнейший в мире производитель солнечных батарей, а пустынных территорий, для их установки, у него более, чем достаточно. Так что и он движется примерно с такой же скоростью.

Но симптомы того, что все может случиться не просто быстрее, а внезапно, уже заметны невооруженным взглядом. Практически все мировые производители автомобилей усиленно готовятся к массовому переходу на электромобили. Сначала не очень высокая скорость перехода была обусловлена емкостью батарей, но сейчас этот вопрос постепенно снимается, поскольку новые батареи уже дают примерно 600 километров хода до зарядной станции. Потом акцент был перенесен на относительно небольшую сеть зарядных станций, но сейчас и с этим вопрос уже наладился, а резкого перехода все равно нет.

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Пока ситуация балансирует на грани, когда стоимость электромобилей еще достаточно высока, а их внедрение в жизнь идет более высокими темпами в тех странах, где имеются государственные программы субсидирования именно этого вида транспорта. В итоге, ситуация балансирует на той точке, когда стоимость нельзя существенно понизить потому, что еще нет крупносерийного производства, которое безусловно уменьшит стоимость единицы в партии, а крупных партий пока нет потому, что большая цена ограничивает спрос.

Тем не менее, Китай уже запустил десятки производств электромобилей, и если случится нечто, кардинально смещающее рыночные весы, именно он окажется способным завалить весь мир недорогими электромобилями. Но может ли такой фактор вообще существовать в природе? Ведь тридцать лет – большой срок для индустрии.

На самом деле, такой фактор существует и может сработать просто в любой момент. Как известно, до последнего времени, крупнейшими потребителями углеводородов были США, ЕС и Китай. Сейчас к ним присоединяется Индия. Но именно в этих местах идет активная наработка технологий для быстрого запуска крупносерийного выпуска электромобилей. Как мы отмечали выше, Китай уже ушел со старта, американская Тесла – идет флагманом в этом деле, но и европейские автогиганты уже тоже готовы запустить крупное производство, как только возникнет скачок спроса.

И как это не странно, именно в этих местах ученые и инженеры вышли на финишную прямую запуска работающего термоядерного реактора. Как только это произойдет – все! Промышленность моментально отреагирует на это переходом на электромобили. Выработанная таким образом электроэнергия, обрушит стоимость до самого минимума и станет практически дармовой. А это значит, что от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будут избавляться как от чумы, пожирающей деньги, в виде бензина. То есть, мгновенно возникнет тот самый спрос, который необходим для перехода.

Что характерно, именно в США, ЕС и Китае как раз и выходят на финиш эти самые разработки. Причем, у европейцев, во Франции, реактор держит первенство по длительности реакции, у китайцев – по мощности, а американцы, в лице "Lockheed Martin" и его калифорнийского научно-исследовательского подразделения "Skunk Works", создает самый компактный реактор, который в итоге должен помещаться в морском контейнере, и одного его будет достаточно для питания авианосца иле нескольких десятков тысяч домов. Но именно компактность даст возможность использовать его в различных мобильных системах, в том числе – в воздухе и космосе.

Причем, каждая из команд имеет собственные варианты удержания плазмы, и тем самым – поддержания постоянной реакции, но все они находятся в полушаге от финального шага – запуска термоядерной "горелки". Понятно, что тот, кто первым сумеет это сделать – снимет самые жирные сливки. Но это же означает и то, что с этого момента пройдет всего 3-5 лет до начала производства серийных термоядерных реакторов, а значит – нефть и газ уже не будут нужны даром. Со всеми вытекающими последствиями.

В этой связи хочется от души сказать: "Да здравствует термоядерная энергетика", или иначе "Покойся с миром, углеводородная энергетика", а вместе с нею и те страны, которые с этого живут.

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