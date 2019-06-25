Присаживайтесь, я сейчас объясню вам.
23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую Премию за роман "Доктор Живаго".
Тотчас в СССР развернулась мощная травля Пастернака, которая, с высокой вероятностью привела к его смерти через два года.
Борис Пастернак
rznodb.ru
Тогда, уже смертельно больной Пастернак, написал стихотворение-завещание "Нобелевская Премия", которое заканчивалось строками.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над судьбой страны моей.
Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Спустя годы, когда Пастернак умер и стал неопасен, советские власти частично "реабилитировали" его, и это стихотворение было напечатано.
Ну, как напечатано. Без упоминания Нобелевкой премии и в "отредактированном виде".
Строки
Я весь мир заставил плакать
Над СУДЬБОЙ СТРАНЫ моей.
Были исправлены на
Я весь мир заставил плакать
Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей.
Всего два слова поменяли, но как изменился весь смысл стихотворения.
И что?
Ушел в небытие СССР. В Россию пришла демократия, потом диктатура, потом нацизм. Меняются страны, эпохи, общественные формации и действующие лица...
А это стихотворение как печаталось при Брежневе в искалеченном виде, так и продолжает печататься.
До сих пор во всех российских изданиях Пастернака стоит железобетонное "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей". И на всех сайтах рунета "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей".
Вы скажете "Может они не знают?"
Да знают они!
И рукописи Пастернака опубликованы, и во всем мире, кроме России с "СНГ" издатели Пастернака публикуют его в правильном написании...
И что, вы мне хотите сказать, что народ, который за тридцать лет, прошедших с момента "перестройки" не удосужился восстановить такую малую справедливость, способен на что-то бОльшее?
Долги, и особенно моральные долги надо возвращать при первой возможности.
Попранную справедливость надо восстанавливать, как только появится малейший шанс сделать это.
А коли этого не делается, то и даже говорить не о чем.
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