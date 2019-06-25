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Андрей Шипилов
Андрей Шипилов
Российский писатель, публицистВсе статьи автора

Вы знаете, почему Россия безнадежна?

20т

Присаживайтесь, я сейчас объясню вам.

23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую Премию за роман "Доктор Живаго".

Тотчас в СССР развернулась мощная травля Пастернака, которая, с высокой вероятностью привела к его смерти через два года.

Борис Пастернак

Борис Пастернак

rznodb.ru

Новости
Вспыхнул смертоносный "фосфор": что задумала Россия

Тогда, уже смертельно больной Пастернак, написал стихотворение-завещание "Нобелевская Премия", которое заканчивалось строками.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над судьбой страны моей.

Но и так, почти у гроба

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Спустя годы, когда Пастернак умер и стал неопасен, советские власти частично "реабилитировали" его, и это стихотворение было напечатано.

Новости
Дружить с Россией? Чудовищная глупость!

Ну, как напечатано. Без упоминания Нобелевкой премии и в "отредактированном виде".

Строки

Я весь мир заставил плакать

Над СУДЬБОЙ СТРАНЫ моей.

Были исправлены на

Я весь мир заставил плакать

Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей.

Всего два слова поменяли, но как изменился весь смысл стихотворения.

И что?

Ушел в небытие СССР. В Россию пришла демократия, потом диктатура, потом нацизм. Меняются страны, эпохи, общественные формации и действующие лица...

Новости
Суд над Россией

А это стихотворение как печаталось при Брежневе в искалеченном виде, так и продолжает печататься.

До сих пор во всех российских изданиях Пастернака стоит железобетонное "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей". И на всех сайтах рунета "Над КРАСОЙ ЗЕМЛИ моей".

Вы скажете "Может они не знают?"

Да знают они!

И рукописи Пастернака опубликованы, и во всем мире, кроме России с "СНГ" издатели Пастернака публикуют его в правильном написании...

И что, вы мне хотите сказать, что народ, который за тридцать лет, прошедших с момента "перестройки" не удосужился восстановить такую малую справедливость, способен на что-то бОльшее?

Долги, и особенно моральные долги надо возвращать при первой возможности.

Попранную справедливость надо восстанавливать, как только появится малейший шанс сделать это.

А коли этого не делается, то и даже говорить не о чем.

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Автор
Андрей ШипиловАндрей Шипилов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Шипилова
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Безнадежно больная страна! Россияне чувствуют, что исправить их страну может только адовый огонь. Поэтому и гавкают на весь мир, поэтому и ядерную войну ждут как освобождение от самих себя!
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Kutovoy Yuriy, Китайская академия военных наук: как победить ВМС США? – Надо потопить всего два авианосца Ведущее американское экспертное издание The National Interest опубликовало любопытную статью китайского контр-адмирала Лу Юаня. Ее откровенно воинствующий тон вызвал волну обсуждений как среди серьезных специалистов, так и массовых СМИ. По мнению китайского военного, противостояние между КНР и США достигло точки, когда вооруженный конфликт между двумя странами уже не кажется ненаучной фантастикой. Особенно в районе Южно-Китайского моря или вокруг Тайваня. Поэтому уже сейчас необходимо серьезно анализировать сильные и слабые стороны противника для формирования базовой стратегии. Любая война лишь во вторую очередь танки, самолеты и подводные лодки. Ее основу составляет грамотная конкретизация стратегической цели в сочетании с поиском методов ее достижения имеющимися военными инструментами в пределах доступного объема ресурсов. Позиция Соединенных Штатов основывается на декларировании абсолютности американского превосходства в любом из значащих факторов. Вашингтон превосходит конкурентов потому, что имеет: самую технологически передовую армию; самый могучий военный флот; самую большую экономическую мощь и самую большую кучу денег. Заместитель начальника Китайской академии военных наук прямо указывает, где и в чем американцы в действительности откровенно лукавят. В действительности их доминирование, конечно, имеет место быть, однако технически оно опирается на пять краеугольных камней, которые контр-адмирал сформулировал как: военные, деньги, талант, система голосования и страх противников. Если первые три обладают внутренней прочностью, то вторые два являются стратегической уязвимостью. Игра не для слабаков Военная игра покорит вас с 1 минуты! 99 видов войск и зданий При всем внешнем могуществе Америка крайне чувствительна к потерям. Во времена Перл-Харбора сильное получение "по щам" у нации вызвало не столько шок, сколько внутреннее возмущение, сопряженное с убежденностью в безусловной необходимости "немедленно дать сдачи". Даже если ответ будет связан с большими потерями. Они, конечно, нежелательны, но если другого пути нет, то так тому и быть. С тех пор утекло очень много воды. Сегодня реакция американского общества противоположна. Потери, даже относительно мизерные, общество пугают. Войну следует вести только дистанционно, ракетами и самолетами, бьющими куда-то за горизонт. Если это невозможно, тем более, если связано с потерями, то лучше не воевать вовсе. Кстати, позицию контр-адмирала хорошо подтверждает поведение Белого дома в недавнем инциденте со сбитым иранцами американским беспилотником в Оманском заливе. Так вот, специалисты Академии военных наук пришли к выводу, что в текущих условиях и ресурсах противостояния, с учетом сдерживающего фактора ядерного оружия, для достижения победы в войне с США достаточно потопить всего два американских авианосца. Каждый несет порядка 5 тыс. человек экипажа. Гибель 10 тыс. моряков и летчиков вызовет критичный уровень шока в американском обществе, который неизбежно затронет систему голосования, посредством которой испугавшееся общество решительно потребует у власти прекратить войну самым скорейшим образом через политические переговоры. На данный момент, как говорит адмирал, НОАК располагает двумя типами ракет - Dong Feng-21D и Dong Feng-26 - эту задачу способных успешно решить. Дальше в западной прессе, как обычно, начинается типичное докапывание к шашечкам и шельмование личности докладчика. Мол, технические возможности ракет сомнительны, ПВО/ПРО авианосных ударных групп крайне трудно уязвимо, да и этот китайский контр-адмирал не совсем настоящий. Еще совсем недавно он свои статьи подписывал как полковник НОАК. Мол, Китайская академия военных наук, несмотря на броское название, фактически является аналитической структурой КПК, заточенной в первую очередь на идеологическое воспитание личного состава вооруженных сил страны. Словом, ненастоящий адмирал рассказывает настоящие китайские сказки.
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Майский Вадим
Майский Вадим
Kutovoy Yuriy, а Китай, Индия, Бразилия относятся ко всему Миру? Что то я не слышал что бы Россия с этими странами лаялась. А может это ваше больное воображение вам об этом сказало?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Основной моральный долг сейчас - избавить русских людей на территории бывшей УССР от укронацисткой оккупации. Покарать военных преступников, обстреливавших города Донбасса. Да и сбивших Боинг тоже. В более широком смысле избавить Россию и СССР от клеветы и псевдоисторических фейков, придуманных разными псевдоисториками. Ну а там и до Пастернака доберёмся
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Борисс Робот, я точно знаю, что именно в палате психушки выдумали бред про лишнюю хромосому.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Афанасьев Алексей, Основной моральный долг сейчас - избавить русских людей от лишней хромосомы... а весь бред который ты написал похож на бред пациента палаты №6... впрочем ты это и так знаешь...
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Питон Каа
Питон Каа
Вот еще один "российский писатель и публицист", а в действительности просто моральный урод, смеет обвинять всю Россию и ее народ в действиях отдельных ее представителей действовавших когда-то по политическим мотивам.
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2 из 8 ответов | показать все
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Питон Каа, Ваша проблема в том, что вы считаете, что весь мир уже сейчас вам завидует и поэтому ненавидит. В действительности же вы для всего мира как пожар в одном из угольных трюмов корабля: и выбросить не получится, и потушить очень трудно, и затопить жалко. А "любят" вас, как когда-то Ангола и Конго любили СССР.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Питон Каа, "гордый и упорный русский дух"...??? упоротая гордыня!!! а не дух... впрочем запашок характерный от вас таки идет... ПС Однажды вы поймете, что ваше истинное величие начинается там, где заканчивается ваша гордыня. (Аму Мом)
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