ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Любимые игры Кремля

1.9т

Грузинский народ продемонстрировал властям страны, что они не могут вести какие-либо переговоры с Россией через "головы" граждан.

В этом важнейший предварительный итог событий в Тбилиси. Учитывая, что российская делегация была немедленно изгнана из Грузии, а грузинское руководство высказало полную солидарность с народом, напрашивается мысль, что появление депутата от КПРФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии выглядит скорее как чей-то "частный интерес" и даже провокация, а не как реальный политический вектор. Каким образом представитель страны, которая разместила две военные базы в двух захваченных ею грузинских областях, был посажен в кресло председателя парламента Грузии – это тот вопрос, на который грузинским властям придется публично и подробно ответить, проведя соответствующее прозрачное расследование. Расследование должно касаться не только невероятного появления Гаврилова в Тбилиси, но и ситуации насилия на последовавшем митинге. Необходимо понять, какая из сторон первой применила силу, из-за которой стихийное собрание с мирными требованиями переросло в нехарактерное для Грузии массовое насилие с избиением людей и битьем автомобилей.

Новости
Спецоперация Путина в Грузии: консервная банка взорвется

Антироссийский протест в Грузии

Антироссийский протест в Грузии

Открытый политический и судебный процесс в связи с произошедшим – это единственная возможность для грузинского общества сохранить единство, утрата которого, как сказала президент Саломе Зурабишвили, выгодна будет только Москве. Она совершенно права: как показала история в самых разных регионах, включая Украину, хаос – это питательная среда для путинского режима. Разрозненное, озлобленное, пребывающее в истерике общество, где политические группы используют для борьбы ненависть и грубую физическую силу, становится легкой добычей для всякого рода манипуляторов, популистов и, конечно же, московских агентов.

Новости
В Грузии россиянам напомнили, кто они есть

Риск слома молодых и не вполне окрепших демократических институтов в такие периоды крайне высок. В этом будет заключаться сейчас цель Москвы в Грузии: максимально усилить социальные противоречия, усугубить общественный невроз и – в идеале – добиться паралича государственного аппарата. Именно поэтому первое, что сделал Путин – это запретил полеты в Грузию и демонстративно объявил о "организованном вывозе" из этой страны российских граждан. Задача проста: ограничить поток российских туристов в Грузию и тем самым превратить в болевую точку фактор, связанный с серьезной зависимостью грузинской экономики от туризма. Параллельно Москва надеется разжечь подозрительность и вражду между грузинами и россиянами. Россияне в этом случае могут быть "любого сорта": и те, которые совершенно неполитизированы, и даже те, которые открыто не приемлют военную агрессию Кремля против Грузии.

Новости
Провокация Кремля: поставлена глобальная цель

Заодно Москва попытается доказать Западу "несостоятельность" европейского проекта очередной вышедшей из московской "сферы влияния" страны: проблема межнациональной розни – это уже болевая точка Европы, которая инстинктивно шарахается от обществ, где подобное практикуется. Именно этот инструмент на протяжении многих лет применятся в отношении Украины, где "жертвами национализма", по версии Кремля, оказываются не только "русские", но и народы стран Евросоюза – венгры, поляки, румыны. В ход идут проплаченные из российского кошелька провокации – от организации "акций протеста" до классических информационных диверсий. Любые "исторические" обиды раздуваются в масштабный пожар. Результат вполне реальный: Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО. Вместе с территориальными проблемами, которые Россия целенаправленно создает Украине и Грузии, "межнациональный" фактор призван окончательно разубедить Запад в желании интегрировать эти страны в свой союз – как политический, так и военный.

Любимые игры Кремля. Методички, которые не меняются десятилетиями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Место
Грузия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
5
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Потому и дальше будете оставаться нищими изгоями)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения

ads pixel