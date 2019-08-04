А на россиян "забил"? Путин отреагировал на трагедию в США

Президент России Владимир Путин направил главе США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами, произошедшими в штатах Техас и Огайо в субботу, 3 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", — сказано в сообщении.

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При этом российская власть продолжает бездействовать в ситуации с масштабными лесными пожарами, которые продолжаются в Сибири уже больше недели. Эксперты успели прозвать их "политическими".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в США прогремел третий теракт за выходные. Неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков Чикаго.

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