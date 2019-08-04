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А на россиян "забил"? Путин отреагировал на трагедию в США

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Президент России Владимир Путин направил главе США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами, произошедшими в штатах Техас и Огайо в субботу, 3 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", — сказано в сообщении.

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Стрельба в США

РБК-Украина

При этом российская власть продолжает бездействовать в ситуации с масштабными лесными пожарами, которые продолжаются в Сибири уже больше недели. Эксперты успели прозвать их "политическими".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в США прогремел третий теракт за выходные. Неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков Чикаго.

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Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Теги
стрельба теракт
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Но правильно пишется слово "мудило" иначе. ПутЕн - ...уйло!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - мудило! (с)
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