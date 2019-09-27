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27 сентября • обновлено в 20:21
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Александр Скобов
Александр Скобов
Российский историк, публицист. Бывший политзаключенный. Все статьи автора

Сговор Сталина и Гитлера: модель отношений Путина с миром

3.8т

В годовщину совместного парада советских и гитлеровских войск в Бресте, проведенного после успешного совместного захвата Польши, МИД РФ выступил с заявлением, в котором высоко оценил пакт Молотова-Риббентропа.

Заявление содержит ставший уже обычным для кремлевских пропагандонов набор штампов о вынужденности его подписания. Ну и не только о вынужденности. О выгодах, конечно, тоже.

Это как если бы МИД Германии высоко оценил окончательное решение еврейского вопроса как вынужденную меру в условиях войны, развязанной против Германии англо-французским империализмом. Или как если бы Госдепартамент США высоко оценил плантационное рабство и работорговлю, сыгравшие важную позитивную роль в развитии цивилизации.

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Дело не в том, что "аргументы" поклонников пакта, базирующиеся на формуле "а без него было бы еще хуже", рассыпаются при первом же столкновении с историческими фактами. Дело в том, что есть люди, для которых мерзость всегда однозначна, а есть люди, для которых - нет.

Вот есть исторический факт. В СССР за 1937-1938 годы, когда в стране был мир и вроде даже как относительный порядок, было по политическим обвинениям расстреляно от 700 до 800 тысяч человек. И одним достаточно знать эту цифру, чтобы оценивать этот факт совершенно однозначно. А другие будут рассказывать, что "время было такое, сынок". То же самое относится и к оценке Холокоста. Нет, вы все-таки постарайтесь себе представить, как в современной германской школе учитель рассказывает детям про то, что с "окончательным решением" не все было так однозначно. Что и все остальные не были белыми и пушистыми. Да и вообще то, что в столь сложных условиях удалось в столь короткий срок подготовить и провести столь масштабную операцию, должно быть предметом национальной гордости.

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Заявление МИДа бесчестит мою страну. Выставляет ее перед всем миром страной моральных уродов. Вызывает жгучий стыд у любого нормального российского гражданина. И мы не намерены мириться с этим позором. Мы не успокоимся, пока этот позор не будет смыт. Пока виновные в нем за него не ответят.

Почему же путинская клика столь маниакально стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа, несмотря на это всемирное позорище? О некоторых причинах мне уже приходилось говорить, и не раз. О том, что, выискивая оправдания преступлениям сталинского режима, как внутриполитическим, так и внешнеполитическим, режим нынешний стремится утвердить в общественном сознании принцип неподсудности государства людишкам. О том, что, как и любой другой фашистский режим, путинский режим стремится освободить собственный народ от химеры совести. Чтобы использовать его как материал для новых преступлений.

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Но есть еще одна причина. Сговор Сталина и Гитлера о разделе "сфер интересов", о том, какие из третьих государств целесообразно сохранить, а какие нет, является для Путина и его приспешников идеалом модели международных отношений. Именно эту модель отношений навязывает Путин своим "западным партнерам".

Малые страны являются для "великих держав" не партнерами, а пищей. Так было всегда. Так будет всегда. "Так было - так будет", - внушает россиянам путинский телевизор. "Так было - так будет", - заявляет всему миру российский МИД. Этой фразой прославился царский министр внутренних дел, вызванный в Государственную думу для объяснений, когда нанятая частной компанией рота солдат расстреляла рабочих Ленских золотых приисков, шедших жаловаться местному прокурору. В мире должны найтись силы, которые ответят Путину словами большевика - депутата III Государственной думы: "Так было, но так не будет".

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Автор
Александр Скобов Александр Скобов
Персоны
Владимир Путин Иосиф Сталин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
Источник
Источник: Грани
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
Вопрос ватному комментатору Афанасьеву: А как же тогда "славная" РККА взяла в плен десятки тысяч польских офицеров и солдат и за что в Катыни было расстреляно более 20 тысяч пленных поляков? И , кстати, с какого перепуга части РККА провели совместный парад с нацистскими войсками в Бресте в конце сентября 1939 года?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
И даже такой дурак как Александр Скобов существует на белом свете только потому, что Сталин и СССР победили в войне
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Афанасьев Алексей, якби не 1917 рік, то Росія перемогла б у Першій війні і не було б не уголовників Леніна та Сталіна при владі, не було б СРСР і тоді б не дали шансу Рейху протистояти СРСР - тому б і другої війни не було б
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
СССР не мог воевать в 1939 году. Необходимо было закончить бои на Халхин-Голе, запустить серийное производство новой техники. И границу на запад было необходимо передвинуть. Пакт это сделал, в том числе благодаря ему и победили
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