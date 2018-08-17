Запорожский спортсмен стал призером чемпионата Европы по шашкам

В Вильнюсе завершился Молодежный чемпионат Европы по стоклеточным шашкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран, сообщает ЗА!спорт

Отличный результат на соревнованиях показали воспитанники запорожской школы шашек. В пяти возрастных группах комплекты наград были разыграны в классической, быстрой и молниеносной программах.

В основной программе серебряным призером стал Денис Меженин в категории юниоров (юноши до 19 лет). В составе сборной Украины он занял третье место. В быстрой игре запорожец Егор Бобков стал чемпионом Европы в категории молодежь (юноши до 26 лет)