В Запорожье началось судебное слушание об отмене повышения тарифов на проезд

Сегодня, 8 января, в Запорожье суд начал рассматривать дело об отмене решения Исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которому повысили цены на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает корреспондент 061.

Запорожский окружной административный суд принял ходатайство представителя исполкома, поэтому в следующем заседании в качестве третьей стороны присоединится Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи, а также 22 перевозчика, с которыми на данный момент заключены договоры.

Несмотря на другое ходатайство ответчика, дело будут рассматривать по процедуре упрощенного судопроизводства - это значит, что решение должны принять в течение 60 дней. По словам представителя общественной организации "Бюро демократических инициатив" ("ДІЙ-Запоріжжя") Владимира Зинчика, это лучше общего судопроизводства, потому что не затянется в инстанциях, а значит горожане не будут переплачивать каждый день - в случае, если суд примет решение в пользу истца.

Решение должны принять до 11 февраля. Следующее заседание суда состоится 7 февраля в 10:00.

Представитель ответчика - исполкома Запорожского горсовета - от комментариев журналистам отказался.

Напомним, в конце ноября "ДІЙ-Запоріжжя" подало в суд на исполнительный комитет Запорожского горсовета из-за того, что тот нарушил процедуру, принимая решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

"В пятницу, 26 октября, на сайте Запорожского горсовета появился проект решения о повышении тарифа. А уже в понедельник, 29 октября, это решение приняли. По закону, проект должен провисеть на сайте к рассмотрению несколько дольше.

Согласно ч. 3 ст. 15 Закона Украины "Про доступ до публічної інформації" от 13 января 2011 № 2939-VI, проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее чем за 20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия.

Проект решения Исполнительного комитета Запорожского городского совета "Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування" было опубликовано на официальном сайте Запорожского городского совета 26 октября.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм закона, решение исполнительного комитета Запорожского городского совета №472 "Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування" приняли до истечения предусмотренного Законом № 2939-VI срока в 20 рабочих дней, а именно уже 29 ноября", - сообщили в "ДІЙ-Запоріжжя".

Таким образом, горожане не смогли повлиять на процесс принятия решения.

Еще в организации подавали ходатайство об обеспечении иска: то есть попросили Запорожский окружной административный суд приостановить решение горсовета на время рассмотрения дела, но суд отказал.