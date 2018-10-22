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В Запорожье изберут меру пресечения мужчине, подозреваемому в жестком избиении двух человек

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Сегодня в Запорожье будут судить мужчину, который 19 октября в Коммунарском районе избил женщину. В это время за нее пытался заступиться другой мужчина, который также пострадал в результате драки.

Так, судебное заседание пройдет в Коммунарском суде около 14.00. Мужчине, избивавшему женщину, а после избившему защитника пострадавшей изберут меру пресечения.

Напомним, что и-за потасовки мужчина, хотевший защитить женщину, остался без глаза.

Злоумышленнику инкриминируют преступление по статье 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), передает "ZаБор".

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