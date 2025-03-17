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Защитник возвращается на щите: в Киевской области простятся с военным Николаем Домашенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,9 т.
Защитник возвращается на щите: в Киевской области простятся с военным Николаем Домашенко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Домашенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

"Защитник возвращается на щите... 21 июля 2024 года на Донецком направлении, во время выполнения боевых задач, погиб житель Мотыжина младший сержант в/ч А4784 Николай Иванович Домашенко", – написал Токарь.

Защитник Украины родился 17 февраля 1970 года в селе Мотыжин Киевской области. В начале полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Младший сержант Николай был старшим стрелком-оператором.

Защитник возвращается на щите: в Киевской области простятся с военным Николаем Домашенко. Фото

Воин с честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 18 марта, в Макарове в 11:00 на площади у памятника Тарасу Шевченко. Герой будет похоронен на кладбище в Мотыжине.

"Склоняем головы в знак уважения к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Искренние соболезнования жене, детям и родным Героя", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало биться 12 марта 2025 года.

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