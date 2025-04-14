Защитник вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Щелоков. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Марьяновки Киевской области Александр Щелоков. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 апреля.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"Защитник вернулся на щите... 9 апреля 2025 года на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Марьяновки, солдат Александр Александрович Щелоков", – написал Токар.

Защитник Украины родился 27 июля 1984 в селе Старые Шепеличи Чернобыльского района. В 1986 году с семьей переехал на Макаровщину. В 2015 году он присоединился к рядам ВСУ и встал на защиту государства. Солдат Александр Щелоков был номером обслуживания пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки. С честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Он был добрым, искренним и отзывчивым человеком. Дома его ждали родные. Вечная и светлая память воину-защитнику", – добавил Токар.

Похоронили Героя на кладбище в Марьяновке.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева, пожарный-спасатель 28-летний Демьян Бондарчук. До последнего вздоха он оставался верен присяге и Родине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!