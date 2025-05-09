Защищал Украину с 2014 года: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Архипчук. Фото

На Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Архипчук. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 7 мая.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Бучанская громада снова потеряла одного из своих лучших сыновей. На фронте погиб 44-летний бучанец Николай Архипчук. Мужчина защищал наше государство еще с 2014 года. После получения ранения вернулся домой, впрочем, с началом полномасштабного вторжения снова стал на защиту родной земли – сначала в ТРО, а затем вступил в ряды Национальной гвардии Украины", – написал Федорук.

Герой погиб 7 мая 2025 года, защищая суверенитет Украины на Харьковщине, в результате минометного обстрела со стороны врага. У воина остались двое детей, жена и мать.

Церемония прощания с мужественным украинским военным состоится в субботу, 10 мая, в Буче в 10:30 возле дома по адресу: улица Энергетиков, 16. Отпевание в храме Святого апостола Андрея Первозванного – в 11:30. Похоронят защитника Украины на Аллее Героев, по улице Памяти, 1.

"Отдайте дань уважения Герою, поддержите родных и поклонитесь всем нашим защитникам, которые продолжают защищать родную землю от российской орды", – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Кирилл Меркулов. Сердце защитника Украины остановилось 25 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!