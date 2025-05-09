Верный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Кирилл Меркулов. Фото
Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Кирилл Меркулов. Сердце защитника Украины остановилось 25 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: старшим солдатом Кириллом Меркуловым (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил старшим наводчиком минометного взвода одной из воинских частей. Воин погиб 25 апреля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Твердохлебово Сватовского района Луганской области.
Герой был верными военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнял свой воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.
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