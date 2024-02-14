Врачи действовали быстро и успешно: в Киеве женщина родила прямо в машине "скорой". Фото

В Киеве врачи приняли роды у женщины прямо в машине "скорой". У жительницы столицы начались схватки, когда ее везли в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева". На данный момент мама вместе с младенцем уже в столичном роддоме на дообследовании.

"Уже не в первый раз, когда медики нашего Центра принимают роды у пациентов на дому или просто в каретке скорой. Так было и в этот раз. Схватки наступили стремительно, просто по дороге в роддом. Анна Плетнева – врач по медицине неотложных состояний и Елена Солодковская – фельдшер по медицине неотложных состояний Отделения экстренной медицинской помощи №11 действовали быстро и профессионально. Остановили автомобиль скорой и начали принимать рождение ребенка", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили врачи, роды прошли без осложнений и через несколько минут на свет появилась девочка, которую ее мама назвала – Дарья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве за 700 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 34 994 младенца. Кроме того, за это время в городе поженились 46 170 пар.

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