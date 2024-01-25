В КГГА рассказали, сколько в Киеве родилось малышей и женилось пар за 700 дней войны

В Киеве за 700 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 34 994 младенца. Кроме того, за это время в городе поженились 46 170 пар

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 685 двоен и шесть троен.

Так, по его словам, за 700 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 46 170 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы в роддомах и хранилищах родились 34 994 младенца: 17 969 мальчиков и 17 025 девочек.

"Желаю новорожденным и их родителям здоровья, а вновь семьям – любви и согласия! И всем нам – Победы! Убежден – победа за нами, потому что за нами правда. Слава Украине!", – написал Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

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