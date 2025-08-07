Восстановление поврежденных обстрелами РФ домов в Киеве: в КГГА рассказали подробности. Видео

В Киеве с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ повреждений различной степени получили 2 134 многоквартирных жилых дома. Из них только в этом году – 957 зданий. Однако городские власти постепенно восстанавливают их.

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, передает пресс-служба ведомства. Столица поддерживает всех, кому необходима помощь.

Что известно

"С начала полномасштабного вторжения в столице получили повреждения различной степени 3 129 зданий и сооружений, в том числе 2 134 многоквартирных жилых дома, из них в 2025 году – 957. Городская власть прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить поврежденную вражескими атаками инфраструктуру, прежде всего жилье киевлян", – говорится в сообщении.

По информации Департамента, сейчас в перечень наиболее поврежденных многоквартирных жилых домов, из которых части жителей пришлось отселиться, вошли 88 объектов, из них 49 – в этом году. То есть количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое по сравнению с прошлыми годами полномасштабной войны.

В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах продолжаются работы. По другим домам разрабатывается проектно-сметная документация, продолжается получение экспертных отчетов и необходимых разрешений.

В Департаменте отмечают, что восстановление поврежденных в результате военной агрессии РФ жилых домов продолжается постоянно, ведь это приоритетное направление деятельности городских властей. Сразу после вражеских обстрелов городские службы оперативно затягивают пленкой и закрывают фанерой поврежденные окна и балконы в помещениях киевлян, предоставляют материалы пострадавшим жителям. Чинят крыши домов.

Помощь киевлянам

Пострадавшие жители через районные Управления социальной и ветеранской политики также могут подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч грн (в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам"). Тем, чье жилье признают непригодным, выплатят единовременно 40 тысяч грн на аренду временного жилья. А до момента его восстановления (максимально 1 год) будут получать ежемесячную помощь по 20 тысяч грн.

Кроме этого, все, чье жилье получило повреждения, должны получить помощь в рамках государственной программы "еВідновлення" через приложение "Дія".

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко осмотрел еще одну восстановленную после вражеского обстрела многоэтажку в Соломенском районе города. А после проведения всех необходимых работ здесь установили солнечную станцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!