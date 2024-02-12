Видимость местами менее 100 метров: Киев накрыл густой туман. Фото и видео

Киев в понедельник, 12 февраля, ночью накрыл плотный туман. В результате видимость на улицах города сильно ухудшилась – местами менее 100 метров.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Водителей призвали осторожничать на дорогах.

Так, ночью столицу и Киевщину накрыл сильный туман, в результате чего видимость на улицах города сильно ухудшилась, и местами составляет менее 100 метров. Ситуацию также усложняет гололед, о котором предупреждали синоптики.

Как отметили в пресс-службе столичной патрульной полиции, водителей лучше отказаться от рискованных маневров и скоростной езды. В частности, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений; увеличить дистанцию между автомобилями. А также при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

"Пешеходам рекомендуем быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах", – подчеркнули в пресс-службе.

Следует добавить, что туман наблюдается и в других регионах Украины.

Напомним, в Киеве и Киевской области в понедельник, 12 февраля, без существенных осадков, утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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