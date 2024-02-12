Утром туман и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 12 февраля, без существенных осадков, утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 12 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром туман, на дорогах местами гололедица. Температура днем 7–14°С; в Киеве днем 8-10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +10°С…+12°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +10°С…+12°С; Барышевка +10°С…+12°С; Борисполь +10°С…+12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 февраля с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!