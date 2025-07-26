Трагическая весть: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Косяка. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Алексей Косяк. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 27 августа 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Вернулся домой, чтобы почить среди побратимов ... С глубокой скорбью сообщаем, что в результате обмена телами погибших военнослужащих домой вернулся Герой, защитник Украины – младший сержант Косяк Алексей Анатольевич. Пулеметчик стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с воином состоится в субботу, 26 июля 2025 года, в 10:00 на площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Мужественный защитник Украины найдет свой вечный покой рядом с побратимами на городском кладбище "Полек".

Что известно о Герое

Алексей с первых дней своего служения Вооруженным силам Украины проявлял мужество, выдержку и верность присяге. Погиб 27 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области. Долгое время считался пропавшим без вести. Только после обмена телами воинов стало возможным вернуть Героя домой, на родную землю, где его с надеждой и болью ждала семья.

"Светлая память об Алексее Анатольевиче навсегда останется в сердцах родных, побратимов, друзей и всех, кто ценит свободу, за которую он отдал свою жизнь", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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